Las 15 mejores películas con tiburones si te ha gustado 'Tiburón negro' y dónde puedes verlas

La mayor parte de nosotros nunca hemos visto un tiburón sin que, entre ambos, estuviese el cristal de un acuario o una pantalla de cine. Y, después de ver la película de Spielberg, los casi seis millones de espectadores que, en España, acudieron a las salas en su estreno debieron darse por satisfechos. Incluso desde la cómoda y seca butaca, aquel tiburón era más que suficiente.

Este verano, tendremos otra oportunidad para aterrorizarnos con estas bestias submarinas gracias a Tiburón negro, en la que el monstruo en cuestión es un megalodón que merodea por las costas de Nuevo México. La película, dirigida por Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood), se incorpora así al bien surtido género de películas sobre tiburones.

En este artículo, vamos a repasar los quince mejores títulos de este tipo, ordenados. Pero, antes, una advertencia: Que Spielberg no te engañe, su Tiburón es una excepción. En el resto de los casos, la calidad en el cine con escualos es…bastante escuálida.

15. 'Tiburones en Venecia' (2008)

¿Merece la pena este telefilme? No. De hecho, si tienes algún respeto por tu salud ocular, es mejor que te mantengas lejos de él. ¿Por qué lo incluimos? Por tres motivos: para bajar tus expectativas lo más pronto posible, por Billy Wilder y Scarlett Johansson.

En Mr. Wilde y yo, de Jonathan Coe, el director de Con faldas y a lo loco le cuenta al novelista que, con el éxito en taquilla de Tiburón y viendo que la industria había descubierto un filón, se acercó a un productor y le propuso un proyecto en tono de broma: Tiburones en Venecia. El productor, en cambio, pensó que iba en serio, y Wilder tuvo que apartarse educadamente antes de que su chiste se le volviese en contra.

Por último, Scarlett Johansson. O mejor dicho, su hermana Vanessa, cuyo caché difiere bastante del de Scarlett: el mismo año en el que su hermana trabajaba con Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona, ella rodó Tiburones en Venecia.

Tiburones en Venecia no está disponible actualmente en ninguna plataforma.

'Tiburones en Venecia' Cinemanía

14. 'Sharknado' (2013)

Si Sharknado está en una lista de quince mejores películas, tenemos un problema. Pero lo cierto es que las circunstancias son las que son, y aquí Sharknado puede hacer valer su sentido del ridículo para sacar la cabeza.

A diferencia del resto de competidoras, Sharknado se zambulle a conciencia en el cine de la peor ralea y, además, a una profundidad que convierte las fosas de las Marianas en el Everest. Por tanto, al ser un fracaso, es un éxito rotundo. Eso sí, si quieres ver las cinco entregas siguientes de esta franquicia, ya es cosa tuya.

Sharknado está disponible en Amazon Prime Vídeo.

'Sharknado' Cinemanía

13. 'Hombres de valor' (2016)

Un mito muy extendido pero falso sobre los tiburones es que pueden oler una gota de sangre a varios kilómetros de distancia. Más fundamentada está la destreza de Nicolas Cage para encontrar, entre el amplio abanico de proyectos, el peor posible para protagonizarlo. Aquí, lo hace con Hombres de valor, título que hemos introducido en esta lista por dos razones: Una, obviamente, es Nicolas Cage.

La segunda, que la historia que cuenta puede resultar familiar a los espectadores: basada en hechos reales, Hombres de valor narra el hundimiento del del buque de guerra USS Indianapolis, cuya tripulación quedó varios días a la deriva y a merced de los tiburones. Según Spielberg, el capitán Quint (Robert Shaw) se encontraba entre estos marinos, tal y como su personaje le revela al sheriff Brody y al oceanógrafo interpretado por Richard Dreyfuss.

Hombres de valor no está disponible actualmente en ninguna plataforma.

'Hombres de valor' Cinemanía

12. 'Megalodón' (2018)

Posiblemente, estamos hablando del peor título del cual la mítica productora The Asylum haya hecho nunca una versión. Pese a Jason Statham, a Rainn Wilson (Dwight en The Office) y, sobre todo, a un gigantesco tiburón extinto, Megalodón es un fiasco de morro a cola. Sin embargo, también es un fiasco con el que es muy fácil disfrutar.

Megalodón está disponible en Netflix y en HBO Max.

'Megalodón' Warner Bros

11. 'Tiburón 2' (1978)

En 1978, regresamos al pueblo costero de Amity. En él, nos recibieron de nuevo Roy Scheider en su papel de sheriff Brody, su mujer Lorraine Gray y el alcalde, Murray Hamilton. Como se dice en Misántropo, de Daniel Szifrón, la auténtica moraleja de Tiburón es que, tras lo sucedido en la entrega original, Vaughan se hubiese mantenido en el ayuntamiento.

Incluso John Williams repitió en la banda sonora. Quien no lo hizo, además de Richard Dreyfuss (y Robert Shaw, aunque su ausencia estaba bastante más justificada), fue Spielberg. Y esa es la razón por la cual Tiburón 2 no está en el segundo puesto de esta lista, sino en el undécimo.

Tiburón 2 está disponible en SkyShowtime.

'Tiburón 2' Cinemanía

10. 'Shark! Arma de dos filos' (1969)

Seis años antes de que el Rey Midas de Hollywood se coronase como tal, Samuel Fuller dirigió una película sobre tesoros hundidos, contrabando de armas y, sobre todo, tiburones. Desde luego, no será esta la primera película que se nos venga a la mente al hablar del director de Una luz en el hampa; y tampoco figura entre lo más lucido en que jamás haya trabajado su protagonista, Burt Reynolds. Pero puede verse, lo cual, viniendo de donde venimos, ya es bastante.

Shark! Arma de dos filos está disponible en Plex.

'Shark! Arma de dos filos' Cinemanía

9. 'Soul Surfer' (2011)

Dennis Quaid se puso al frente de esta película basada en hechos reales, tan convencional como efectiva, que contesta A un interrogante que los demás títulos sobre tiburones suelen dejar sin respuesta: ¿qué ocurre con los supervivientes de un ataque? ¿Cómo es su vida?

Soul Surfer está disponible en Apple TV.

'Soul surfer' Cinemanía

8. 'El arrecife: Atrapadas '(2022)

Oceanía es tierra de tiburones, por lo que extraña que hayamos tenido que esperar hasta 2022 para que el cine australiano se encargase de ellos. Su punto de partida parece el de una película de Ari Aster: para superar el asesinato brutal de su hermana, la protagonista de El arrecife viaja a una isla perdida en el Pacífico para hacer kayak con sus amigos. En sus aguas, en cambio, acecha un colosal tiburón blanco.

El arrecife: Atrapadas está disponible en Amazon Prime Vídeo.

'El arrecife: atrapadas' Cinemanía

7. 'Los tiburones' (2019)

Aguanta, que sólo quedan seis títulos para que lleguemos a Spielberg. Mientras tanto, esta película uruguaya convierte a los tiburones en ruido de fondo para contarnos la maduración sexual de su malhumorada e introvertida protagonista.

Radicalmente distinta al resto de títulos que se hallan en esta lista, el debut de Lucía Garibaldi bebe de Jonathan Glazer, a la vez que ejerce de prólogo para una película que se estrenaría un año después: Las niñas, de Pilar Palomero.

Los tiburones está disponible en Filmin.

'Los tiburones' Cinemanía

6. 'Deep Blue Sea' (1999)

Si la cadencia de Los tiburones no es para ti y te sientes aletargado, Deep blue sea es la taza de café que estás buscando. Estrenada en 1999, esta película protagonizada por Thomas Jane (que actúa, también, en Hombres de valor) y Samuel L. Jackson es el hijo bastardo de Tiburón y Parque Jurásico. Sí, tan apetecible como suena.

Deep Blue Sea está disponible en Apple TV.

'Deep blue sea' Warner Bros

5. 'Infierno azul' (2016)

El director español Jaume Collet-Serra hizo una celebrada incursión en el género que nos ocupa con Infierno azul, protagonizada (prácticamente monopolizada) por Blake Lively. Al contrario de lo que suele ocurrir, Collet-Serra no deja que el tiburón sea todo lo que haya que destacar de su película, y filtra en Infierno azul varias decisiones visuales y un sentido del ritmo muy particular, que evidencian que tras la cámar, se encuentra un director con personalidad.

Infierno azul está disponible en Apple TV.

'Infierno azul' COLUMBIA PICTURES

4. 'Open Water' (2003)

El proyecto de la bruja de Blair, rodado en alta mar. Quizá su director, que también se encargó del guion, no le saca todo el partido posible a la premisa de un matrimonio que, tras una jornada de buceo a millas de distancia de la costa, sale a la superficie para descubrir que el barco que los había traído se ha ido sin ellos.

Sin embargo, Open Water rehúye los sustos gratuitos y apuesta por la tensión como principal mecanismo narrativo, generando angustia en el espectador por la sensación de impotencia de sus protagonistas, y no tanto por la amenaza latente de los tiburones, cuyo comportamiento, en esta película, se atiene al que podrían presentar en la naturaleza. Es decir, nada que ver con el asesino vengativo y sediento de sangre al que estamos acostumbrados.

Open Water está disponible en MGM Amazon Channel.

'Open water' Cinemanía

3. 'Tiburoneros' (1963)

Los tiburones pasan de depredador a presa en esta película mexicana de Luis Alcoriza, en la que el arponero más respetado del pueblo decide hacer las maletas para regresar con su familia, que vive en la ciudad. Como Dersu Uzala, Tiburoneros cuenta la historia del buen y feliz salvaje al que, de repente, se deposita en la amarga civilización. Más que como peligro del que escapar, en esta película, los tiburones representan un sueño dorado del que uno, tarde o temprano, despierta.

Tiburoneros no está disponible, actualmente, en ninguna plataforma.

'Tiburoneros' Cinemanía

2. 'Pasto de tiburones' (1932)

Antes de Río Bravo, Tener y no tener o La fiera de mi niña, Howard Hawks dirigió Pasto de tiburones, protagonizada por un inconmensurable Edward G. Robinson, que da vida a un pescador de atunes manco, casado con la hija de un marinero devorado por los tiburones. Aunque suele considerarse una obra menor de su autor, esta película funde, en poco más de una hora, a Tiburón con Capitanes intrépidos, salpimentando la mezcla con cierta ambigüedad que a uno le hace pensar en Río rojo.

Pasto de tiburones no está disponible, actualmente, en ninguna plataforma.

'Pasto de tiburones' Cinemanía

1. 'Tiburón' (1975)

Si has llegado hasta aquí, posiblemente es porque ya hayas visto Tiburón. Y más de una vez. Si no lo has hecho, déjanos decirte que envidiamos tu situación: estás a punto de descubrir una de las películas más grandes de todos los tiempos.

De conocer al biólogo Matt Hooper, al hidrófobo sheriff Brody y al pescador Quint y su amada Orca. Y, también, de cantar a pleno pulmón, junto a ellos, Show Me the Way to Go Home mientras, en el exterior, subrepticiamente, una boya amarilla salía a flote.

Tiburón está disponible en Amazon Prime Vídeo, en SkyShowtime, en Movistar Plus y en Filmin.

