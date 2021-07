"¡Me avergüenzo de Scarlett!": Stephen Dorff ('Blade') carga contra 'Viuda Negra'

Stephen Dorff algo sabe de Marvel en pantalla, aunque solo sea por aquel vampiro maquiavélico llamado Deacon Frost al que dio vida en la Blade de Wesley Snipes. Desde entonces, no ha regresado al cine de capas y mallas, aunque lo hemos podido ver en algunas pocas superproducciones como Inmortals, así como en la última temporada de True Detective.

Ahora, en una entrevista para The Independent, Dorff ha asegurado que trabajar en un blockbuster como los del MCU no es algo que le interesa como actor y ha cargado duramente contra Viuda Negra: "Aún busco proyectos buenos porque no quiero salir en Viuda Negra. Es una basura para mí. Es como un videojuego malo. Me avergüenzo de esa gente".

En esa misma línea, el actor no se ha mordido la lengua al seguir criticando el filme protagonizado por Johansson: "¡Me avergüenzo de Scarlett! Estoy seguro de que le han pagado cinco o siete millones de dólares, pero me avergüenzo de ella". Una vez más, ha insistido en que "no quiero salir en esas películas, de verdad que no quiero", afirmando que prefiere apostar por nuevos talentos en la industria: "Encontraré a ese crío director que va a ser el próximo Kubrick y trabajaré para él".

Viuda Negra, que llegará este viernes a las salas españolas, ha recibido críticas muy positivas y, más allá de su repercusión, por fin va a dar a los fans la aventura en solitario de Natasha Romanoff que tanto ansiaban. Sin embargo, está claro que Dorff no tiene el más mínimo interés en este tipo de filmes. Tras protagonizar la serie Deputy y la película En lucha el año pasado, el intérprete se prepara para el estreno de Old Henry mientras rueda Paradise City con Bruce Willis y John Travolta.

