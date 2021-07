Matt Shakman (‘Bruja Escarlata y Visión’) dirigirá la nueva película de ‘Star Trek’

Desde que Justin Lin estrenó Star Trek: En la oscuridad allá por 2016 no hemos vuelto a tener película adscrita al universo de Gene Roddenberry. Lo que no quiere decir que la franquicia haya perdido visibilidad: CBS All Access, luego rebrandeada como Paramount+, ha impulsado un relanzamiento por la vía de las series donde destacan títulos como Discovery, Picard o Lower Decks, confirmando que mantiene el interés del público y que, por tanto, no sería mala idea volver eventualmente al cine. En estos años gente como Noah Hawley o Quentin Tarantino han coqueteado con la idea de realizar una nueva película de Star Trek, sin pasar de la tentativa.

Esto parece a punto de cambiar. Hace pocos meses supimos que Paramount quería producir un nuevo largometraje junto a Bad Robot Productions, sello del mismo J.J. Abrams que dirigiera dos películas previas de Star Trek, contando con un libreto de Kalinda Vazquez (firmante de los guiones de Discovery). Sin que se sepa exactamente en qué ha derivado este proyecto, Deadline se hace eco ahora del nombramiento de Matt Shakman como director de una futura película de Star Trek, producida asimismo por Bad Robot. No han trascendido detalles del argumento, ni si pertenecería a la misma continuidad que las entregas de Abrams y Lin.

Pero, ¿quién es Matt Shakman? Pues una figura imprescindible en la televisión de las últimas décadas. Luego de empezar a dirigir en Everwood a principios de los 2000, su apellido fue vinculado a series tan exitosas como House, Colgados en Filadelfia, Mad Men, The Good Wife, Fargo, Billions, Juego de tronos, The Boys, Succession… y Bruja Escarlata y Visión, que precisamente ayer arrasaba en las nominaciones a los premios Emmy con su presencia en 23 categorías, incluyendo Mejor dirección para el mismo Shakman. Sin duda, ha sido su vinculación a la serie de Disney+ lo que ha precipitado que Paramount le ofrezca dirigir con ellos.

Habría sido Shakman quien, entre las ofertas planteadas, se habría decantado por Star Trek. Este nuevo film supondrá su regreso al cine en siete años, puesto que su última película se estrenó en 2016 y llevaba por título Cut Bank. Esta entrega sin título de Star Trek ya ha confirmado como guionistas a Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet (una de las firmantes de Capitana Marvel), y se espera que la producción comience de un momento a otro.

