En marcha una nueva película de ‘Star Trek’ producida por J.J. Abrams

Ayer, 4 de marzo, CBS All Access pasó a ser conocida oficialmente como Paramount+, la flamante plataforma de streaming de ViacomCBS. Aún no está muy claro cómo será su expansión internacional, pero sus responsables saben bien cuáles son los grandes atractivos de su marca ahora mismo y aprovecharon para anunciar la producción de una nueva película de Star Trek. Dada la coincidencia con el rebranding ya hay quien especula con que este film podría estrenarse directamente en streaming, pero por el momento no hay nada oficial.

Según recoge Deadline, esta nueva Star Trek estaría producida por Paramount Pictures y por Bad Robot, compañía del mismo J.J. Abrams que dirigió en el pasado tanto Star Trek como Star Trek: En la oscuridad. Ambos títulos oficiaban como reboot de la serie original erigiendo como protagonistas a la clásica tripulación del Enterprise, y fueron continuados en 2016 por la algo menos exitosa Star Trek: Más allá, esta vez con Justin Lin a la dirección. Se desconoce, asimismo, si esta nueva entrega seguiría con las aventuras de estos personajes.

Lo que sí se sabe es que su principal responsable será Kalinda Vazquez, una guionista muy vinculada al universo de Gene Roddenberry desde el propio nombre, que le debe a un episodio de la serie original en 1968 donde aparecía un personaje llamado “Kelinda”. Vazquez ha trabajado en Fear the Walking Dead, Prison Break y, claro, Star Trek: Discovery, habiéndose hecho merecedora de la confianza de Paramount para desarrollar esta nueva fase de la saga.

El nombre de Vazquez está en alza, por lo demás, ya que hace pocos días también anunció que desarrollaría para HBO, y en compañía nada menos que de George R.R. Martin, la serie de ciencia ficción Roadmarks. La nueva película de Star Trek se enmarca en el ambicioso plan de Paramount para revitalizar la franquicia, que ya ha derivado en varias series estrenadas en la anteriormente conocida como CBS All Access: desde la citada Discovery hasta Star Trek: Picard, pasando por Star Trek: Lower Decks.

La posibilidad de una nueva película de Star Trek lleva tiempo circulando por los despachos de Paramount, originando proyectos tan dispares como el de Noah Hawley o, sobre todo, Quentin Tarantino, cuya idea de una Star Trek calificada R llegó a contar con el beneplácito de William Shatner.