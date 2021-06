Más ciencia-ficción y menos realismo ¿así serán las nuevas películas de Bond?

El anuncio de la compra de la mítica Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon Studios fue un auténtico bombazo, y esto incluía los derechos de la saga del agente secreto menos secreto y más famoso del mundo. Todavía es pronto para saber cómo gestionarán la franquicia los nuevos propietarios y además Sin tiempo para morir, el largometraje oficial número 25 de la saga Bond, sigue pendiente de estreno, aunque está previsto para el 1 de octubre en España.

Será también la despedida de Daniel Craig encarnando a 007. Habrán sido cinco largometrajes a lo largo de quince años interpretando a Bond con un tratamiento que ha intentado humanizar más a su personaje, hacerlo más vulnerable (dentro de lo posible porque no deja de ser Bond), y con un tono incluso más oscuro y realista. Ello le ha valido que algunas de sus películas hayan sido muy bien recibidas, tanto por parte del público como por la crítica, como Casino Royale, Skyfall o Spectre.

Y teniendo en cuenta eso, que aún es pronto para que se avancen ideas o posibles proyectos, de momento uno de los rumores es que Amazon se estaría planteando llevar la saga hacia un terreno más cercano a la fantasía. O al menos así lo podrían haber revelado las fuentes consultadas por la web de We Got This Covered. "Poner más elementos de ciencia-ficción" dentro del universo Bond, se cita en el chivatazo.

Una propuesta que seguramente no sería demasiado bien recibida por los fans, pero que podría estar encima de la mesa. Cabe recordar que precisamente las películas de Bond en clave más fantástica o de ciencia-ficción han sido de las peor recibidas en estos casi sesenta años de historia.

La carísima Moonraker (1979) intentó aprovechar la fiebre galáctica generada por Star Wars para enviar al agente 007 al espacio, pero con bastante menos fortuna y recaudación que la lograda por el filme de George Lucas, y la despedida de Pierce Brosnan con Muere otro día (2002) tampoco suscitó precisamente elogios, con la inclusión de situaciones y gadgets que no fueron demasiado apreciados.

Pero, con tanto superhéroe y supervillano de Marvel, DC o Sony, o con los protas de Fast & Furious atreviéndose a incursiones espaciales, ¿sería una buena manera de asegurarse un buen taquillazo llevar a nuestro querido espía al terreno de la ci-fi? Y, lo más importante ¿qué intérprete será el próximo Bond?

