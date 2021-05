“La más grande y ridícula hasta la fecha”: primeras críticas de ‘Fast & Furious 9’

Ya son nueve películas de Fast & Furious (diez si contamos el spin-off de Hobbs & Shaw) las que a cada acometida se han propuesto sorprendernos con lo descabellado de sus escenas de acción, así como su militante desprecio a las leyes de la física. El volantazo efectuado en Fast & Furious 5 ha conducido a que el resto de películas pongan en un grave aprieto a los críticos (¿cómo evaluar una saga de acción que hace de la absurdez su combustible principal?), de modo que las primeras reacciones despertadas por Fast & Furious 9 no son demasiado ilustrativas.

Es decir; al parecer se trata de una película ridícula y desenfrenada, con grandes posibilidades de arrasar en el público... y algo muy parecido se podía decir de las entregas anteriores. Sin embargo, en sus primeras críticas la nueva entrega dirigida por Justin Lin (que cuenta con la aparición de John Cena como gran novedad) se ha encontrado con cierto desacuerdo, entre quienes creen que ha sabido mantener la forma o y quienes opinan que el prometido viaje al espacio ejemplifica lo lejos que ha ido la saga. En EE.UU. la película se estrena el 25 de junio, mientras que en España no podremos disfrutarla hasta el 2 de julio.

Ahí van unos cuantos fragmentos.

John DeFore (The Hollywood Reporter): "Justin Lin afronta un enfoque de cantidad por encima de calidad, con más acción, subtramas y personajes lo que cualquier película necesitaría (...) Del 'viaje al al espacio' cuanto menos se diga... mejor. Dejémoslo en que la escena de los coches saltando de un rascacielos a otro en Fast & Furious 7 fue mucho más divertida. Y creíble."

Owen Gleiberman (Variety): "La trama familiar 'funciona' (incluso pese a lo poco desarrollado que está el personaje de John Cena), pero no es suficiente como ancla; es más como una excusa. Esta saga no necesitaba más 'corazón'. (...) Cuando Tej y Roman ponen rumbo al espacio para realizar una misión que no parece ni plausible ni necesaria, la escena inspira más burla que gracia, y la película de repente se vuelve demasiado ridícula".

David Ehrlich (IndieWire): "La más grande y ridícula hasta la fecha (...) El mundo de Fast & Furious nunca ha parecido más descontrolado que aquí, pero por primera vez en mucho tiempo parece que vuelve a ir en la dirección correcta".

Alonso Duralde (The Wrap): "Las grandes explosiones y persecuciones son de las que provocan a la vez risas y aplausos: mitad por lo efectivas que son las escenas y mitad por lo descaradamente exageradas que son (...) Para aquellos que quieran que su regreso a los multicines en 2021 ofrezcan acción grande, ruidosa y emocionante, F9 logra que los coches vayan rápido, salten alto y hagan lo imposible. Es estimulantemente ridícula, sí, pero también es ridículamente estimulante".

Tim Grierson (Screen Daily): "La alegre inventiva de las escenas de acción solo subrayan lo dolorosamente tonto que es el drama comparativamente (...) Por muy rápido y furiosa que corra, F9 no puede evitar la impresión de que estas películas están perdiendo parte de su frescura".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.