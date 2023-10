Marvel quedó en shock con las malas críticas de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía': "Pensaban que era una obra maestra"

El 9 de noviembre se estrena The Marvels. Puesto que es la secuela de Capitana Marvel, que tuvo una taquilla espléndida en 2019, y además la anterior película del MCU fue tan aplaudida como Guardianes de la Galaxia. Volumen 3, cualquiera pensaría que la Casa de las Ideas se prepara para otro triunfo. Pero esa no es la sensación. Dentro del streaming, aunque la segunda temporada de Loki esté intentando paliar el mal sabor de boca, sigue fresco el ridículo fracaso de Invasión secreta.

Dicha serie costó una millonada de dinero que luego ni garantizó una buena audiencia ni buenas críticas, y antes de tal derroche las cosas habían empezado con el pie torcido en la Fase 5, inaugurada a principios de año. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía fue la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel que vimos en 2023, presentando oficialmente a Jonathan Majors como Kang el Conquistador: el nuevo Thanos de la Saga del Multiverso, que será el villano central de un futuro díptico de Vengadores como fueron en su día Infinity War y Endgame. La cuestión es que Majors ahora tiene problemas con la justicia.

Las acusaciones de agresión por parte de su expareja ya han llegado al juzgado, y al hilo de Quantumanía han de combinarse con una taquilla más discreta de la cuenta (tras sus primeros días atravesó un bajón histórico) y con unas críticas muy mediocres. Es la gran responsable de que los fans observen hoy por hoy a Marvel con cierto hastío, y en la directiva son conscientes. Así lo revela MCU: The Reign of Marvel Studios, un reciente libro sobre la historia de la compañía cuya autora, Joanna Robinson, fue a presentar al podcast The Watch.

Ahí reveló que Kevin Feige y sus socios quedaron muy sorprendidos por la frialdad de público y crítica ante Quantumanía. “Ellos pensaban que tenían algo bueno”, asegura Robinson a partir de los testimonios que ha reunido para el libro. La periodista añade que en Marvel Studios son muy conscientes de que su relación con el público ya no es la que era. “Son conscientes de lo que está pasando con su marca. A mi entender, y habiendo hablado con otra gente, la verdad es que Quantumanía les dejó en shock, y estoy seguro de que Invasión secreta todavía más”.

“Pero Quantumanía les sorprendió de verdad porque internamente pensaban que ‘a todo el mundo le iba a encantar’”. En vez de eso, el público puso el grito en el cielo por los mediocres efectos especiales de Quantumanía, que allanaron el camino para que Victoria Alonso fuera despedida. “Y la estrenaron y a la gente no le gustó. Entonces dijeron ‘oh, no, nuestro barómetro interno ya no está en sintonía con lo que quiere la gente’. En Quantumanía dijeron ‘hemos sacado una obra maestra’, y mucha gente no lo sintió así”.

Es tiempo de hacer cambios en Marvel. Por eso Feige resolvió recientemente parar la producción de Daredevil: Born Again, una próxima serie, y volver a empezar. Más allá de cómo salga esta, y de la buena acogida de Loki o de la futura The Marvels, el problema persiste, y es que muy pocas obras posteriores a Vengadores: Endgame han encontrado el calor unánime del público. Hemos tenido si acaso Spider-Man: No Way Home, mientras Eternals resultaba por su parte aún más odiada que Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.