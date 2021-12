Marisa Tomei quería que la tía May tuviera novia en el universo de Marvel

Los elementos más novedosos del Spider-Man de Tom Holland tenían que ver, más allá de la juventud del personaje y su adscripción a los Vengadores, con esos tíos que siempre han sido inseparables de su nacimiento como héroe. Por un lado, porque casi cualquier recuerdo de tío Ben había sido omitido, y por otro por la juventud de May Parker, que interpretada por Marisa Tomei se nos presentó en Capitán América: Civil War recibiendo los piropos de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Desde entonces, el personaje de Tomei ha sido básico en el recorrido de Holland como trepamuros, apareciendo en varias películas del MCU.

La última de ellas es Spider-Man: No Way Home; quizá la más definitoria de la importancia de esta iteración del personaje. Al hilo de ella (y a falta de saber si volverá a aparecer en una película de Marvel Studios), la actriz ha concedido una entrevista a Geeks of Color en la que ha recordado sus primeras experiencias con May. Al parecer, la idea de que iniciara una relación sentimental con Happy (Jon Favreau) fue uno de los asuntos más discutidos de cara a Spider-Man: Lejos de casa, pues ella tenía otra idea en mente. Y es que, aprovechando que no tenía lazos visibles con tío Ben, ¿por qué no hacer bisexual a su viuda?

“Antes de que diesen con la idea de Happy hubo un momento que pensé ‘tal vez debería estar con una mujer’”, explica Tomei. De hecho, llegó a pensar en una candidata. “Ben no está y nos estábamos planteando con quién podría salir. Realmente lo que quería era que Amy Pascal de Sony fuera mi novia. Ni siquiera tendrían que identificar a Amy, podría estar en una escena y yo simplemente saludarla, en plan sutil”. La actriz se refiere a la productora que ha llevado al personaje a sus mayores cotas de éxito de taquilla, no solo por la andadura de Holland en el MCU sino también por todo lo que puede haber iniciado Spider-Man: Un nuevo universo.

Esta última estrena secuela (Into the Spiderverse- Part I) el 7 de octubre de 2022, mientras que No Way Home se ha estrenado recientemente y ha supuesto todo un revulsivo para la taquilla. La tercera aventura de Holland como Peter Parker ya es el estreno de Sony en EE.UU. más taquillero de todos los tiempos, y su recaudación anda cerca de los mil millones de dólares: todo un hito en la era pandémica.

