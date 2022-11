Margot Robbie asegura que 'Babylon' es tan salvaje como 'El lobo de Wall Street'

Cuando tu carrera despunta con una película como El lobo de Wall Street, debe ser muy difícil sorprenderse por un proyecto. En 2013 Martin Scorsese se marcó un desopilante tour de force con la complicidad de Leonardo DiCaprio y una Margot Robbie que conocía entonces al gran público, en paralelo a un papel secundario en Una cuestión de tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces, con Robbie convertida en una de las grandes actrices de la industria amén de una hábil productora, que le ha hecho merecer recientemente un homenaje auspiciado por los BAFTA. El certamen ha celebrado sus dos nominaciones al Oscar (por Yo, Tonya y El escándalo), y la posible inminencia de una tercera. No parece que vaya a ser por Ámsterdam, hoy en cines, pero sí por Babylon.

Babylon es la nueva película de Damien Chazelle: una epopeya de más de tres horas de duración que se centra en los años 20 de Hollywood, enmarcando la transición del cine mudo al sonoro con un tono diametralmente distinto a, por ejemplo, La La Land. Algunos críticos ya han podido ver Babylon y no se han puesto de acuerdo en si es una genialidad o una monstruosidad, pero sí coinciden en que es un festival de los excesos. Chazelle vuelve al cine a lo grande tras la tibia recepción de First Man, y Robbie le acompaña luego de un rodaje que aparenta haber sido tan extremo como los avances de la película dejan insinuar. La actriz ha hablado de ello con Empire, asegurando que Babylon no tiene nada que envidiarle a El lobo de Wall Street.

Sostiene que es salvaje en un modo proporcional. “Recuerdo estar en el rodaje de El lobo de Wall Street y pensar ‘nunca volveré a estar en una película tan loca como esta’”, cuenta la intérprete de Harley Quinn. “Y entonces hice Babylon. Hay una cantidad vertiginosa de libertinaje. Una de las escenas más perturbadoras y caóticas que he presenciado está en esta película, y tiene que ver con la pelea con una serpiente. No te diré quién gana o pierde esa pelea, pero créeme, es una locura”. La apuesta de Babylon puede sonar rocambolesca teniendo en cuenta la percepción popular del Hollywood de la época (condicionada, evidentemente, por las películas que salieron de ahí), pero Chazelle lo ha pensado bien.

“El Hollywood de entonces era un lugar donde, partiendo del comportamiento animal más depravado, surgían estas obras de arte tan bellas y seductoras. El Hollywood de los años 20 era realmente un pozo de vicio, arrogancia y exceso. Hemos intentado poner todo eso en la película”, asegura el director de Whiplash. Babylon llega a los cines el próximo 20 de enero de 2023.

