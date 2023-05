Mara Wilson ('Matilda') recuerda haber sido sexualizada cuando era una niña actriz

En los los 90 Mara Wilson fue una estrella. Películas como Milagro en la ciudad, Matilda, El hada novata o la que fue su debut, Señora Doubtfire, condujeron a su fama entre el gran público: el problema es que lo hicieron cuando era una niña. Wilson tenía solo seis años cuando se convirtió en una celebridad, encadenando proyectos con gran rapidez pero llegando un punto en que terminó sintiéndose superada por la profesión, y a principios de los 2000 se retiró del cine. Ha seguido siendo, sin embargo, una figura pública desde entonces.

Wilson ha cultivado una faceta activista, y se ha preocupado por el trato que niños y niñas pueden sufrir por parte de los medios cuando alcanzan la fama de forma prematura. En 2017, con la cúspide del estrellato de Millie Bobby Brown (entonces tenía 13 años), Wilson salió en su defensa: “Hay una espeluznante inclinación pública a sexualizar a las chicas jóvenes en los medios. Yo ya no soy una niña. Brown sí lo es. Comentar el físico de una niña, ya sea de forma ‘positiva’ o ‘negativa’, de forma sexualizante o compasiva, sigue siendo comentar el cuerpo de una niña”.

Wilson acaba de publicar unas memorias, Good Girls Don’t, y durante una entrevista en The Guardian ha reflexionado sobre su experiencia como niña actriz. “No creo que se pueda ser una estrella infantil sin algún tipo de daño duradero. La gente no se da cuenta de lo mucho que pesa hablar constantemente con la prensa cuando eres niña”, explica. A los siete años su fama “creció como una bola de nieve”, y Wilson tuvo que aguantar preguntas de periodistas sobre si sabía lo que era un “francés” o a si podría elegir al compañero de reparto que le pareciera “más sexy”.

Más allá de cómo se comportaron los medios con ella, lo peor para Wilson fue la reacción de ciertos espectadores. “Había gente que me enviaba cartas inapropiadas y publicaba cosas sobre mí en Internet”. Wilson recuerda concretamente cómo descubrió que su rostro había sido superpuesto al cuerpo de mujeres adultas en sitios web de pornografía. “Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no pude dejar de ver”.

Agotamiento hollywoodiense

Wilson, sin embargo, no considera que la culpa sea de Hollywood per se, en tanto a industria. “La gente da por sentado que Hollywood es intrínsecamente corrupto y que hay algo en los platós de rodaje que te destruye. En mi caso, eso no es necesariamente cierto. Siempre me sentí segura en los rodajes”, admite. “A veces ocurrían cosas cuestionables: adultos que contaban chistes verdes o acosaban sexualmente delante de mí. Había gente que me preguntaba si me parecía bien hacer horas extra, en vez de preguntar a mis padres, pero nunca me sentí insegura”.

La actriz lo achaca sobre todo a trabajar con gente como Chris Columbus o Danny DeVito: directores que la trataron con mucho tacto. “Creo que se debe a que trabajé con un montón de directores realmente maravillosos, que estaban acostumbrados a trabajar con niños”, explica Wilson, remitiéndose poco después sin embargo a cuando empezó a atravesar la pubertad, y le llegaron a pedir que llevara un sujetador deportivo para ocultar sus pechos en pleno crecimiento.

Wilson lo pasó muy mal porque creía que ya “no era mona” y que la industria se estaba cansando de ella. “Me afectó durante mucho tiempo porque tenía la idea de Hollywood de que si ya no eres mona, si no eres guapa, no vales nada. Lo relacioné directamente con el fin de mi carrera. Aunque estaba un poco quemada, y Hollywood estaba quemado conmigo, sigue sin sentar bien que te rechacen. Durante mucho tiempo tuve dismorfia sobre mi aspecto y me obsesionaba demasiado”

Antes de abandonar la profesión, Wilson compartió una audición con Kristen Stewart a principios de los 2000, para la comedia Misión sin permiso. Que eligieran a Stewart aumentó su inseguridad, y episodios como estos terminaron convenciéndola de que Hollywood ya no era un buen lugar en el que estar.

