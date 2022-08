Qué fue de los niños de 'Matilda', el clásico de los 90

Han pasado más de 25 años desde que la pequeña Matilda conquistara a los espectadores con sus poderes telequinéticos y la pugna contra su familia y la directora del colegio: Agatha Trunchbull. La adaptación de la obra escrita por Roald Dahl, dirigida por Danny DeVito, consiguió enamorar a toda una generación, quienes más de dos décadas después recuerdan con mucho cariño a los personajes de la ficción. El anuncio del estreno del nuevo filme musical de Netflix se convierte en una oportunidad de oro para indagar en qué ha sido de los más pequeños de la película original.

Mara Wilson, la gran protagonista

Cualquier repaso al filme que se precie pasa obligatoriamente por la figura de Mara Wilson, que antes de Matilda ya era célebre por sus trabajos en los títulos Sra. Doubtfire: Papá de por vida (1993) y Milagro en la ciudad (1994). Aunque la actriz se retiró en 2000 del mundo de la actuación para dedicar su labor a la escritura y evitar los problemas que le causó la falta de libertad en la interpretación, como ella misma confesaba, Wilson regresaba a la televisión en 2012 y retomaba su faceta como dobladora en series como BoJack Horseman y Big Hero 6: La serie. Su aparición más reciente se producía en 2020-2021, en Helluva Boss.

Su papel como Matilda sería ampliamente celebrado en todo el mundo en 1996, un papel que obtenía después de seguir los pasos en comerciales de su hermano Danny y durante cuyo rodaje su madre falleció de un cáncer de mama, de diagnóstico tardío. Después de que Wilson fuera diagnosticada de TDAH en su infancia, la actriz y escritora confesaba en 2021 tener Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural. En la actualidad, Wilson continúa ligada a las ficciones, la escritura y los eventos.

Bruce y la escena de la tarta de chocolate

Pocas secuencias han quedado tan grabadas en la retina de los espectadores como la protagonizada por el actor Jimmy Karz, en el papel de Bruce Bogtrotter. El joven glotón desafiaba a Trunchbull (Pam Ferris) comiéndose la tarta de chocolate ante todo el colegio y demostrando así un gran hito, pese a que la directora lo utilizaba inicialmente como una venganza.

En la actualidad, Karz vive retirado de la actuación y tan solo aparecía tras Matilda en un pequeño papel en el filme El chico ideal y en un cameo en la serie Urgencias. Con una imagen muy diferente, el actor estudiaba Medicina tras terminar sus estudios en secundaria, una profesión que ejerce en la actualidad.

Jimmy Karz era Bruce en 'Matilda' Cinemanía

Amanda, la joven que voló por los cielos

En una de sus pataletas crueles contra los alumnos del Crunchem Hall, Trunchbull cogía de las trenzas al personaje interpretado por Jacqueline Steiger para lanzarlo por los aires. Un hecho que terminaba bien después de que Matilda hiciera uso de sus poderes ayudando a que la joven pudiera salir ilesa de tal acto. La última aparición de Steiger en la pequeña pantalla se producía en 2013 en la serie Force Push, antes podíamos verla en las películas La pesadilla de Susi, La esposa perfecta, Beautiful o Daniel el travieso ataca de nuevo, entre otros trabajos.

En la actualidad, Steiger se especializaba en lingüística, antropología, estudios queer, desarrollo de la primera infancia y estudios pedagógicos, una serie de conocimientos que comparte a través de cursos en su web.

Jacqueline Steiger era Amanda Thripp en 'Matilda' Instagram de Jacqueline Steiger

No es una rana, es un tritón

La mejor amiga de Matilda nos ofrecía momentos únicos, como la escena en la que Trunchbull bebe el agua en el que se encuentra el tritón de los pequeños y despierta las risas de todos. La actriz detrás de la pequeña es Kiami Davael, quien tras abandonar el mundo de la actuación en 2000 regresaba hace poco en los filmes Whealthy and Wise y Chicago Calling, ambos pendientes de estreno. Una intérprete que también veíamos de joven en pequeños papeles en las series Conan, el aventurero, Promised Land y In the House. No obstante, Davael no ha parado estas décadas.

Con algunas pinitos en el mundo de la música y la escritura, la joven se graduaba en 2008 en Psicología, una profesión que finalmente no ha seguido. Davael continúa recordando siempre que puede su emotiva aparición como Lavender en la adaptación dirigida por Chris Columbus.

El hermano más cruel

Detrás del estúpido y malvado hermano de Matilda, Michael Wormwood, está el actor Brian Levinson, que también había trabajado en Depredador 2 (1990), Un muchacho llamado Norte (1994) e incluso aparecía momentáneamente en El príncipe de Bel-Air y Seinfeld. En 1997 dejaba el mundo de la actuación para vivir una vida totalmente alejada de los focos, desde entonces poco hemos sabido de él. El actor formaba parte del homenaje por el 17 aniversario, que reunió en 2017 a gran parte del reparto.

La familia Wormwood ('Matilda') al completo en 2017. De izq. a derecha, Brian Levinson, Rhea Perlman, Mara Wilson y Danny DeVito. YouTube

Hortensia, la mayor del grupo

'Ganadora del Emmy a mejora presentadora por el programa de viajes Islands Without Cars', así se presenta la actriz, guionista y presentadora Kira Cook a través de sus redes sociales. Un show emitido entre 2013 y 2014, que le aportaría una nueva faceta en una carrera en la que la comedia también ha estado presente, como demuestran algunos de sus monólogos en YouTube.

La actriz se presentaba como Hortensia, la niña mayor que advierte a los más pequeños sobre la Trunchbull en Matilda, su primer papel en una película. Su carrera seguiría ligada durante las siguientes décadas al cine y la televisión, con participaciones tanto delante como detrás de las cámaras. A sus 38 años, la norteamericana continúa ligada al mundo de la televisión, mientras compagina su vida laboral con el cuidado a sus hijos, cuyos grandes momentos comparte en Instagram.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.