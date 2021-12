Mads Mikkelsen regresa triunfal a Instagram tras la polémica por sustituir a Johnny Depp

Ya sabíamos desde hace meses que Warner había escogido a Mads Mikkelsen como nuevo Gellert Grindelwald, luego de pedirle a Johnny Depp que abandonara la saga Animales fantásticos. La convulsa imagen pública del actor, marcada por el proceso de divorcio con Amber Heard y la polarización en redes sociales, provocó que el estudio prescindiera de él en favor del intérprete danés, de modo que este debutara como villano en la próxima entrega: Los secretos de Dumbledore. Cuando esta semana tuvimos el primer tráiler, sin embargo, la aparición de Mikkelsen fue muy comentada, y no siempre en buenos términos.

Hubo varios fans que pensaban que el actor de Otra ronda apenas tenía caracterización alguna, abocando a un enfrentamiento entre dos bandos que, naturalmente, acabó salpicando al propio actor. La polémica fue tan agria que (acaso precipitada por los posts de los fans de Depp), Mikkelsen optó por cerrar su cuenta de Instagram, luego de que sus publicaciones dedicadas a Animales fantásticos despertaran una atención indeseada. No obstante, pocas horas después de que su perfil apareciera clausurado, Mikkelsen se lo ha pensado mejor y lo ha reactivado, apareciendo con una nueva publicación en la que acaba de llegar de hacer un poco de running. Y sí, está espectacular.

“Disculpad por no estar por aquí los últimos días, he estado trabajando duro para poner mi Instagram de nuevo en marcha”. El actor no ha hecho referencia a qué fue exactamente lo que le llevó a cerrarla en primer lugar, restando la posibilidad de que la propia red social le cerrara la cuenta. Sea como sea, Mikkelsen vuelve a tener su perfil a pleno rendimiento, y se ha encontrado con multitud de usuarios alegrándose de su regreso a la vez que elogiaban su forma física.

El actor está muy contento de haberse unido a Animales fantásticos, y podremos verle en acción cuando la película se estrene el próximo 15 de abril de 2022.

