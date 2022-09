Luca Guadagnino planea una secuela de 'Call Me by Your Name' con Timothée Chalamet

El final de Call Me by Your Name dejó a todo el mundo con el corazón en un puño y más de uno con las mismas e incluso más lágrimas que el propio Elio (Timothée Chalamet). Un final ciertamente agridulce que sin duda dejó con ganas de más a todos los fans del gran éxito de 2017. Y ahora están de enhorabuena, porque su director estudia una segunda parte que deje con mejor sabor de boca.

Así lo ha confirmado Luca Guadagnino en el Festival de Venecia, donde anda presentando su última película, Bones and All. Una película en la que vuelve a colaborar con Timothée Chalamet, con el que sin duda volvería a contar de cara a esta secuela de Call Me by Your Name. "No es que dejara a Timothée en la cúspide del éxito y lo encontrara cuatro años después. Nos hemos mantenido cerca".

No obstante, el director de Suspiria aclara que no sería una continuación al uso, sino más bien "las crónicas de Elio, las crónicas de este joven que se convierte en un hombre. Es algo que quiero hacer", matizaba el director, para el que la palabra secuela es "un concepto americano". Y es que con Armie Hammer fuera de juego, no quedaría otra que seguir solo con Chalamet y sus aventuras más allá de Oliver.

Hace unos meses Guadagnino ya mostró su interés en retomar la historia de Elio, aunque no dio muchas más pistas por todos los proyectos que tenía entre manos: "La verdad es que mi corazón sigue ahí, pero ahora estoy trabajando en Bones and All, y espero hacer pronto Scarface, y tengo muchos proyectos, así que me centraré en este lado del Atlántico y en las películas que quiero hacer", declaraba el italiano. Sin embargo, puede que el éxito de su última colaboración con Chalamet le haga ponerse manos a la obra con las nuevas aventuras de Elio.

