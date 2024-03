Lola Glaudini acusa a Johnny Depp de insultarla en el rodaje de 'Blow': "Me llamó jodida idiota"

No hay tregua para Johnny Depp. Dos años después del caso que lo enfrentó en los tribunales a su ex mujer, Amber Heard, la actriz Lola Glaudini, con la que trabajó en Blow, ha acusado al actor norteamericano de insultarla en el rodaje del filme dirigido por Ted Demme (Beautiful Girls, Una década bajo la influencia).

Eran comienzos de los 2000 y entonces la actriz de Mentes criminales y Agentes de S.H.I.E.L.D. comenzaba sus primeros años de carrera, por lo que quedó impactada con el comportamiento de su compañero de reparto, como ha confesado en el podcast Powerful Truth Angels.

En ese momento, Depp tenía que hacer un monólogo y la instrucción del cineasta a la actriz era: "Quiero que te eches a reír como si te acabara de decir la cosa más divertida del mundo". Dicho y hecho. Sin ser consciente de ello, Depp se lo tomó a mal y cuando la toma terminó fue directamente a gritar y a apuntar con el dedo a su compañera.

"Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara y yo estoy en bikini en el suelo. Él se acerca y me dice: '¿Quién coño te crees que eres? Cierra la puta boca. Estoy aquí tratando de decir mis líneas y tú estás jodiéndome la concentración. Jodida idiota. Oh, ¿ahora no eres tan graciosa? ¿Ahora puedes callarte la maldita boca? El silencio en el que estás ahora mismo, así es cómo te quedas", confesaba Glaudini, quien se quedó sin palabras.

Lola Glaudini y Johnny Depp: su desencuentro en 'Blow'

"Esta fue mi primera película de estudio, hasta entonces solo había hecho películas independientes. La estrella a la que he idolatrado y con la que estoy tan emocionada de trabajar me ha arañado en la cara. Lo único que tenía en la cabeza era: 'No llores, no llores, no llores", agrega la intérprete sobre este momento incómodo en el set.

A lo largo de ese mismo día, Depp se vio obligado a acercarse a ella para darle "una disculpa sin disculpas", revelando que le ponía nervioso imitar el acento de Boston para el filme. Tras esto, Glaudini llamó a su padre para contarle lo acontecido y este le aconsejo acerca de ello: "Tienes dos opciones: puedes decir 'que le jodan a esto, que le jodan a él' o no dejar que te vea sudar nunca". La actriz decidió seguir adelante con este trabajo y guardaba una de las anécdotas más desagradables de su trayectoria profesional.

Ante estas acusaciones, el representante de Depp ha defendido al actor señalando que "siempre prima las buenas relaciones con el reparto y el equipo" de las películas en las que trabaja. No es la única vez que el actor ha sido acusado de mal comportamiento durante las grabaciones de sus películas -sir más lejos, la última fue en Jeanne Du Barry (2023)-, pero es justo decir que el actor provocó una buenísima impresión en otra de sus coprotagonistas en Blow, Penélope Cruz, quien siempre ha defendido su amabilidad, su talento y su sentido del humor.

