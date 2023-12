Este es el director que quiere convertir a Johnny Depp en Satán

De Johnny Depp pueden decirse muchas cosas, pero no que se arredre ante los proyectos difíciles. Ahora que su divorcio de Amber Heard y los consiguientes juicios parece haberle convertido en un paria para la opinión pública (y para Hollywood), el actor ha recibido una oferta para volver a un infierno que conoce demasiado bien. E interpretando, para colmo, al mismísimo Satán.

La oferta en cuestión (vía Variety) es su regreso junto a un director tildado, y no sin motivos, como el cineasta más gafe de la historia. Y junto al cual Depp vivió un rodaje tan, pero tan lleno de calamidades que tuvo su propio making of aunque la película quedó inacabada. ¿Aceptará el actor de Piratas del Caribe unirse a este plan apocalíptico?

El demonio que no quiere ir al paro

El director en cuestión es, cómo no, Terry Gilliam. El exmiembro de Monty Python trabajó con Depp en Miedo y asco en Las Vegas para después embarcarle en la primera versión de El hombre que mató a Don Quijote, una apoteosis del mal fario cuyo tremendo (e inconcluso) rodaje pudimos ver en el documental Lost in La Mancha (2002).

Pese a esta experiencia al límite, Depp y Gilliam han mantenido una buena amistad, y ahora el director quiere que rueden un nuevo filme juntos. Se trata de Carnival at the End of Days, una divertida comedia sobre el Apocalipsis con el protagonista de Eduardo Manostijeras como un príncipe de las tinieblas que no quiere quedarse sin empleo.

"Es la sencilla historia de cómo Dios quiere exterminar a la humanidad por joderle su precioso jardín de la Tierra", ha explicado Terry Gilliam en el Festival del Mar Rojo. "Solo hay un personaje que quiere salvar a la humanidad, y ese es Satán, porque sin los humanos se quedaría sin trabajo y es inmortal, así que vivir desempleado es terrible".

Así pues, prosigue, el Maligno traza un plan de emergencia: "Encuentra a unos jóvenes y trata de convencer a Dios de que ellos son los nuevos Adán y Eva. Aun así, Dios se las apaña para destruir a la humanidad. Es una comedia". Gilliam aclara que está trabajando en el filme junto a un guionista de 33 años que aún se mantiene en el anonimato, porque "cuanto más viejo te haces, más raro te parece el mundo".

Desde Brazil hasta El imaginario del Doctor Parnassus (filme que casi se va a pique por la muerte de Heath Ledger durante el rodaje), los rodajes de Terry Gilliam han sido batallas campales, cada uno a su estilo. De modo que, si este proyecto tira para adelante, podemos apostar a que será una mina de titulares. Por lo pronto, el director espera que su amigo se apunte a protagonizar la película: "Tengo que ponerle en su lugar", bromea.

