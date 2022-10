Lo nuevo de Anya Taylor-Joy: un romance de acción con Miles Teller y el director de 'Sinister'

Desde que se consagró con Gambito de dama en Netflix, Anya Taylor-Joy ha hecho gala de una gran intuición para elegir proyectos. No podría ser de otra forma cuando la película que le puso en el mapa fue La bruja de Robert Eggers (con quien repetiría años más tarde en El hombre del norte), pero en cualquier caso la actriz se las ha apañado para blindar un currículum que no debería tardar en conseguirle alguna nominación al Oscar. Entretanto tiene suficiente con encandilar al público a través de Última noche en el Soho, sus colaboraciones con M. Night Shyamalan o sus próximos proyectos: El menú (que coprotagoniza con Nicholas Hoult) y Amsterdam de David O’Russell, donde tiene un papel secundario.

Por no hablar, claro, de Furiosa: precuela de Mad Max: Furia en la carretera que también dirige George Miller y que encontrará a Taylor-Joy en el papel que hiciera famoso Charlize Theron. Ahora, entre todos los títulos citados, también brilla con luz propia The Gorge. Se trata de una producción de Skydance que acaba de ser adquirida por Apple Original Films para su distribución, siendo descrita como una “historia de amor llena de acción” que mezcle varios géneros, donde Taylor-Joy aparecerá acompañada por Miles Teller. El guion viene firmado por Zach Dean (La guerra del mañana) pero si hay un nombre que de fama proporcional a la de Taylor-Joy en el proyecto, ese es el de Scott Derrickson.

En efecto, el director de la que ha llegado a considerarse como la película más terrorífica de la historia, Sinister. Derrickson dirigió Doctor Strange para Marvel y luego, según se apartó de la secuela en favor de Sam Raimi, volvió al terror este mismo año con Black Phone. El responsable de El exorcismo de Emily Rose será asimismo el director de The Gorge, contando en la producción con un colaborador habitual como es C. Robert Cargill. Apple aún no ha fijado fecha de estreno para The Gorge.

