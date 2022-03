Nuevos detalles sobre 'Furiosa': "No os esperéis otra película de persecuciones"

Las cosas andan revueltas en el Páramo: Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera con Anya Taylor-Joy tomando el relevo de Charlize Theron, avanza hacia su estreno previsto para 2024… y, de momento, se nos advierte que este filme sobre el pasado de la guerrera de la carretera será menos desenfrenado que su predecesor.

En Blood, Sweat and Chrome, su libro recién publicado sobre el rodaje de Mad Max, el periodista del New York Times Kyle Buchanan recoge palabras al respecto de P. J. Voeten, productor del filme. "Furiosa es más un drama tradicional en tres actos", señala. "Si la gente se espera otra película de persecuciones, no va a ser así".

Otro miembro del equipo, el jefe de producción Dean Hood, abunda en este aspecto. "Cuando empecé a leer el guion de Furiosa, no pude dejarlo. Va a ser muy, muy buena", anuncia. "Vas a ver Ciudad Gasolina, vas a ver la Granja de Balas. Es apasionante poder construir todo eso".

Con George Miller de nuevo tras la cámara, Furiosa promete profundizar en el mundo postapocalíptico de Mad Max a través de la vida de su personaje más carismático (con permiso de Tom Hardy). En 2021, el director anticipó este cambio de perspectiva señalando que, a diferencia de Furia en la carretera, el argumento de esta película se desarrollará a lo largo de varios años, comenzando con la vida de la protagonista entre las Vuvalini del Paraje Verde y narrando cómo fue raptada y esclavizada por el pérfido Immortan Joe.