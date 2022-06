'Lightyear': Un cine de Oklahoma advierte del beso lésbico y promete saltar la escena

Luego de tres películas de Pixar enviadas a streaming, Disney hizo una excepción con Lightyear. Tratándose de un spin-off (de planteamiento algo enrevesado) de una saga tan querida como Toy Story, lo lógico era que las familias acudieran en masa a los cines. No ha sido exactamente así: Lightyear ha decepcionado en taquilla, y mientras se espera que consiga un rendimiento mejor cuando recale en Disney+, la conversación sobre lo último de Pixar ha sido copada por una desagradable polémica: la presencia de un beso entre dos mujeres, que ha provocado la cancelación del estreno de Lightyear en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait… mientras fuera de estos países se toman otras medidas.

Esta escena nos presenta a Alisha Hawthrone (voz de Uzo Aduba) besando a su mujer Kiko, y se trata de un momento que Disney recuperó para sortear la crisis de imagen que había arrojado sobre sus ejecutivos la ley Don’t Say Gay, tras haberla eliminado previamente. Ahora NBC News se hace eco de otro llamativo episodio en Oklahoma, EE.UU., donde un cine local se ha visto en la necesidad de advertir a clientes potenciales de esa escena. Ocurre concretamente en Kingfisher, a 80 kilómetros de Oklahoma City, donde los propietarios del cine 89er colocaron un cartel en el primer fin de semana del estreno. Al parecer el lunes siguiente había desaparecido, pero luego de que varios espectadores se toparan con él.

Dicho cartel rezaba: “Atención, padres: la dirección de este cine descubrió luego de reservar Lightyear que hay una escena de beso entre personas del mismo sexo en los primeros 30 minutos de la película de Pixar. Haremos todo lo posible por saltar la escena, pero podría no ser exacto”. El cine pretendía acelerar la proyección para que el beso pasara desapercibido, y aunque no ha trascendido cómo se saldó la jugada, sí ha suscitado la reacción de varias figuras. Por ejemplo Alex Wade, director adjunto de la LGTBQ Oklahomans for Equality, que aseguró que tristemente “no se escandaliza de ver algo así en mi estado”.

“Cuando las parejas del mismo sexo se muestran afectuosas, incluso el más casto de los besos se sexualiza y trata como si fuera explícito. Si se tratara de una pareja heterosexual, al cine ni se le ocurriría saltársela, porque a las parejas heterosexuales se les permite intimar sin que nadie se avergüence”, denunció. Por otra parte Patricia Kasbeck, una espectadora, dejó una queja en el cine luego de darse cuenta de que el cartel no era ninguna broma: “Les dije que era completamente insultante que censuraran esto cuando nunca han censurado un beso del género opuesto”. Según ella, el cartel es “cruel” e “intolerante”.

“Nunca veré una película en este cine mientras siga estando este propietario”. El actor que pone voz a Buzz Lightyear, Chris Evans, ya abordó en su momento la polémica, y fue tajante: “La verdad es que esa gente es idiota”.

