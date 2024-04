¿Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en el biopic de Frank Sinatra? Scorsese sigue interesado en el proyecto

Ni la edad, a sus 81 años, ni su triste récord negativo en los pasado Oscar con Los asesinos de la luna, como el único director con tres películas con diez nominaciones a los Oscar y cero estatuillas, pueden con las ganas de seguir haciendo cine de Scorsese. Y por si fuera poco, sus dos próximos proyectos serían de lo más ambiciosos. Uno es el anunciado sobre Jesucristo, el otro, según informa Variety, es seguir adelante con otro ansiado biopic, el del cantante y actor Frank Sinatra.

Llevar a la gran pantalla la vida del crooner más icónico de la historia, conocido también ni más ni menos como "La voz", es uno de los proyectos ansiados por el cineasta desde hace años y vuelve de nuevo a la carga intentando vender la producción de la película que podría además contar con una pareja protagonista de aúpa, Leonardo DiCaprio poniendo el rostro a Sinatra (la voz, suponemos que no) y a Jennifer Lawrence encarnando a la que fuera su segunda esposa, la famosísima actriz Ava Gardner, y cuyos devaneos amorosos llevaron de cabeza al cantante (el más conocido entre los amantes de Ava fue el torero español Luis Miguel Dominguín).

De lograr Scorsese su propósito, DiCaprio y Lawrence volverían a coincidir encabezando el reparto de una película tras No mires arriba de 2021. También según la misma información que publica Variety, la idea parece que ha atraído a numerosos estudios, desde las majors a las compañías de streaming, uno de ellos Apple que ya puso sobre la mesa los 215 millones de dólares que costó Los asesinos de la luna, pero la que podría estar mejor posicionada en estos momentos sería Sony Pictures.

Pero, ¿cuál sería el principal obstáculo? El económico, para conseguir financiación, parece que no. Sin embargo, en 2017 Scorsese ya explicó, sobre el biopic de Sinatra, que creía que se había acabado, "¡No podemos hacerlo!", aseguró entonces, debido a la negativa de la familia del cantante y actor, y ante un guion que no ocultaba los aspectos más negativos del artista (entre ellos, muy probablemente, su relación con la mafia). Aunque también afirmó que, si se abría de nuevo el proyecto, y pese a que el clan Sinatra no estuviera de acuerdo, él estaría dentro.

Ahora tampoco lo tendrá nada fácil para obtener el visto bueno de la familia porque de, entre los herederos, la que tiene la voz cantante es Tina Sinatra, la hija del artista con Nancy Barbato, su primera mujer, y precisamente fue Ava Gardner la causa de que Frank se divorciara de ella en 1951.

¿Poderoso caballero será don dinero o... habrá que limar muchas de las oscuras asperezas del cantante en el guion? Y es que difícilmente Scorsese parece que vaya a renunciar a uno de sus sueños, traernos de nuevo a Frank Sinatra, aunque sea en la ficción de la pantalla.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.