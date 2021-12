Crítica de 'No mires arriba'

Valoración: No mires arriba

Hubo un tiempo en el que Adam McKay nos gustaba por sus comedias absurdas. Nos daba risa ver a ese reportero tan chusco, tan alejado de la realidad, como Ron Burgundy (El reportero: La leyenda de Ron Burgundy, 2004), y nos despiporrábamos con las peleas tontas de Hemanos por pelotas (2008). Sin embargo, la crisis de las hipotecas subprime de aquel año cambió las cosas para siempre. De ahí nació La gran apuesta (2015), en la que el tono cómico prevalecía pero la historia que se contaba era bastante seria. Igual que en El vicio del poder, el retrato del vicepresidente de Bush, Dick Cheney, o en Succession, cúlmen de ese fino equilibrio narrativo entre la comedia hilarante y la tragedia más profunda.

No mires arriba sigue ese camino formal y espiritual, apostando por un estilo cada vez menos acusado, con menos zooms marca de la casa, tal vez porque lo que quiere ser una hipérbole cómica del mundo en el que vivimos y una parodia de las películas de catástrofes, se parece preocupantemente a la realidad.

Un meteorito va directo a la Tierra. Lo descubren dos científicos de segunda (Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, tándem genial) y nadie los cree, como sucedió con la pandemia. Ni la presidenta de EE UU, una Meryl Streep con gorra y lema, ese “No mires arriba” del título, ni mucho menos los medios de comunicación.

El retrato que hace McKay de las televisiones y periódicos de EE UU no está muy lejos del histrionismo de El reportero pero lo que entonces nos resultaba una parodia ahora colinda peligrosamente con el realismo, tanto la reina del infotainment Cate Blanchett como el periodismo baratero clickbait de los medios digitales. Pero la fotografía de McKay no se queda ahí sino que, añadiendo a la ecuación gurús tecnológicos que dan mucho miedo y la masa, tan fácilmente manipulable, No mires arriba es el mejor retrato posible del signo de los tiempos. Que sea una comedia solo es otra prueba de ello.