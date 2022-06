La tercera entrega de ‘Paddington’ ya tiene título y director

A través de sus dos películas, Paddington se ha convertido en un fenómeno de público, bendecido por taquilla, crítica y memes de Internet. Desde luego que ya era un fenómeno antes de su irrupción en el cine: la creación de este oso es responsabilidad de Michael Bond en una colección de famosos libros infantiles, pero las adaptaciones dirigidas por Paul King han traducido espléndidamente sus atractivos, de modo que era inevitable pensar en una tercera entrega. También fue inevitable sentir inquietud cuando supimos que King se apartaba de ella para dirigir Wonka, precuela de Charlie y la fábrica de chocolate con Timothée Chalamet.

Felizmente, The Hollywood Reporter se hace eco de que Paddington 3 ha encontrado sustituto para King, además de confirmar título. Se llamará Paddington in Peru, en lo que supone una pista de perogrullo para imaginar cuál será su argumento: aparentemente Paddington va a volver a su tierra natal, a Perú, esperemos que acompañado de su familia londinense. Paddington in Peru estará dirigida por Dougal Wilson, mientras que la historia es creación de King (que se queda de productor ejecutivo) y sus guionistas son Jon Foster y James Lamont.

Supondría el debut de Wilson con el cine, luego de haberse hecho un nombre en el campo de la publicidad y los videoclips. Este realizador británico ha rodado anuncios de AT&T e Ikea, así como piezas para grupos como Coldplay y LCD Soundsystem. De cara a dirigir Paddington in Peru asegura ser consciente de la importancia de su cometido: “Como fan de las películas estoy emocionado y un poco intimidado por continuar la historia de Paddington. Es una gran responsabilidad, pero todos mis esfuerzos se centrarán en una tercera película que haga honor al amor que tanta gente siente por este oso tan especial”.

El anuncio llega poco después de que el oso Paddington (al que pone voz para el cine Ben Whishaw), hiciera aparición en el Jubileo de la Reina Isabel II, constatando lo fuerte que ha calado en el imaginario británico. En cuanto a King, está convencido de que Wilson es buen sucesor: “Tras diez años trabajando en las películas de Paddington me siento responsable del pequeño oso, y adoro que Dougal esté ahí para cuidarle mientras se embarca en su tercera aventura para la gran pantalla”.

“El trabajo de Dougal es asombroso: divertido, bello, sincero, imaginativo, totalmente original. La tía Lucy nos dijo una vez ‘por favor, cuidad de este oso’. Sé que Dougal lo hará admirablemente”. La idea es que Paddington in Peru empiece a rodarse en 2023, entre Londres y, previsiblemente, Perú. Aún no se ha tanteado una fecha de estreno.

