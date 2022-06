La secuela de ‘Joker’ estaría más cerca de lo que creemos

Son días de grandes cambios en Warner, a cuenta de su venta a manos de AT&T y la fusión con Discovery. Como resultado de esta operación, que se hizo oficial hace algo más de un mes, ahora hemos de referirnos a la histórica major como Warner Bros. Discovery mientras asistimos a todo un baile de puestos del que se ha erigido David Zaslav como nuevo director general del estudio. Entre las medidas influidas por él más recientes cabe destacar la clausura de CNN+ y la fulminante cancelación de Raised by Wolves, mientras ya ha hecho públicos algunos de sus planes para la división cinematográfica. Concretamente el Universo de DC.

Básicamente, lo que Zaslav quiere es más películas del estilo de Joker, que le hizo ganar muchísimo dinero a Warner (además de recibir críticas fabulosas que anticiparon su carrera en los Oscar) en 2019. Y entre estas películas del "estilo de Joker" es inevitable pensar en esa secuela de Joker que lleva sumida en el secretismo desde poco después del estreno de la película original. En teoría Warner no le ha dado luz verde y Joaquin Phoenix (ganador del Oscar por su primera interpretación de Arthur Fleck) no ha confirmado su participación, pero a cada tanto surgen filtraciones que apuntan a que el proyecto sigue adelante.

Según recoge ahora Comic Book, las fuentes del periodista Matthew Belloni indican un gran avance en Joker 2. La secuela de Joker se encontraría, así, “muy cerca”, aunque no ha aclarado en qué términos: si Todd Phillips (por quien Zaslav profesa una gran simpatía) está a punto de completar el guion, o si este está completo ya y puede dar comienzo la producción de un momento a otro. Sea como sea, el calendario de DC ya está bastante atribulado hasta 2024 mínimo, por lo que no es aconsejable hacerse ilusiones de que Joker 2 esté a la vuelta de la esquina.

El largometraje de Warner/DC más reciente fue el muy aclamado The Batman, hoy disponible en el catálogo de HBO Max. Por delante tenemos Black Adam (21 de octubre) y Shazam: Fury of the Gods (16 de diciembre), para saltando a 2023 encontrarnos con Aquaman and the Lost Kingdom (17 de marzo), The Flash (23 de julio) y la dupla de Blue Beetle y Batgirl, también programadas para el año que viene.

