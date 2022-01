Willem Dafoe quiere aparecer en la secuela de ‘Joker’ con Joaquin Phoenix

En 2019 Joker no pudo tener más éxito, partiendo de su escaso presupuesto y de la propuesta tan original que suponía para DC. Además de los 1.704 millones de dólares recaudados y sus 11 nominaciones al Oscar (de las cuales ganó Mejor actor para Joaquin Phoenix y Mejor banda sonora), suscitó una agitación social sin precedentes, de forma que estaba claro que Warner iba a querer una secuela. Todd Phillips, su director, propuso la idea de una trilogía en la que él solo se encargara de dirigir la primera, pero la major dijo que nanay y ahora mismo el proyecto está parado, con rumores recurrentes de confirmación.

Dentro de este vacío que tanta desazón puede causarle a los numerosos fans de Joker, Willem Dafoe ha querido aportar tímidamente una sugerencia. El actor estrena este 21 de enero en España El callejón de las almas perdidas, lo nuevo de Guillermo del Toro, pero sobre todo lleva semanas en primera línea gracias a su regreso como Norman Osborn/El Duende Verde en Spider-Man: No Way Home, otro colosal taquillazo que con sus más de 1.300 millones ha conseguido que nos remitamos a tiempos prepandémicos. Dafoe es un actor muy querido por el público, e imaginarlo en Joker 2 es una perspectiva de lo más seductora.

El protagonista de The Florida project tiene una idea para ello, que ha compartido con GQ. Según esta, en la secuela de Joker él podría interpretar a un peculiar adversario del Arthur Fleck que encarnó Phoenix (quien, por cierto, se ha negado a continuar con el papel desde el primer día, a la espera de sopesar las ofertas). Dafoe podría ser otro Joker. “Creo que hay algo interesante en que haya dos versiones de Joker, como si hubiera una especie de impostor. Podríamos tener no solo a dos Joker enfrentados, sino también a alguien que dice ser el Joker pero no lo es”, explica el intérprete.

“Abriría la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si te enfrentas al Joker de Joaquin Phoenix y alguien decide imitarlo. Fantaseo al respecto”. Acto seguido Dafoe aclara que es una idea que no le ha comentado a nadie, y a Warner mucho menos. Ben Allen, el entrevistador, es el primer destinatario de la ocurrencia. “No he hablado con nadie al respecto, eres el primero al que se lo cuento”. Sea como sea, parece que Dafoe se encuentra cómodo en el cine superheroico, especialmente si puede interpretar a villanos que le permitan dar rienda suelta a todo su histrionismo.

