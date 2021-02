“Consigue que pienses como un jodido lunático”: Tarantino analiza el final de ‘Joker’

Todo el mundo tiene una opinión sobre Joker, y en algún momento se va a ver obligado a compartirla. La película protagonizada por Joaquin Phoenix acaparó todos los titulares a su estreno en octubre de 2019 (y algo después), y el paso del tiempo no ha atenuado la conversación, como ejemplifica una reciente charla mantenida por Edgar Wright y Quentin Tarantino. Ambos cineastas hablaron durante tres horas para un podcast de Empire, teniendo como tema de fondo sus experiencias más memorables en una sala de cine… y fue entonces cuando Tarantino tuvo que acordarse del film de Todd Phillips. Aunque no le gustara demasiado.

Para el firmante de Érase una vez en Hollywood, Joker es “un poco monótona”, y cuestiona la importancia excesiva que tienen las referencias cinéfilas en su argumento. “¿Es esto lo que tenemos que hacer? ¿Coger grandes películas de los 70 y rehacerlas como artefactos de la cultura pop?”, se pregunta, para a continuación señalar lo impactante que es su clímax, y recordar con entusiasmo cómo fue recibido en la sala de cine donde pudo ver la película. En sus propias palabras, la escena que encuentra a Arthur Fleck (Phoenix) siendo entrevistado por Murray Franklin (Robert De Niro) en su talk-show es extremadamente subversiva, y arroja al espectador a una posición muy incómoda.

“La subversión, en su máxima expresión, logra una respuesta en la audiencia y un efecto en la pantalla, consiguiendo que la atmósfera del cine cambie”, explicaba. “La escena en el talk-show de Joker contiene todo esto a un nivel profundo, un nivel que se infiltra en la mente de los espectadores. No es suspense, va más allá de eso. Todos están dentro. Si ves esta película en el avión, si la ves en streaming, no has visto esta jodida película. Te has hecho una paja en vez de tener sexo de verdad. Te has hecho una paja en vez de un trío”. La escena que menciona concluye con Fleck asesinando al presentador en directo, y espoleando una revuelta en las calles de Gotham.

“El director subvierte a la audiencia porque el Joker es un jodido chiflado. El presentador del talk-show que interpreta Robert De Niro no es el villano de la película. Parece un capullo, pero no mucho más que un David Letterman. Solo es un cómico capullo de la televisión”, prosigue. “No es el villano, y no merece morir. Pero cuando la audiencia está mirando al Joker, quiere que mate a Robert De Niro. Quiere que saque la pistola apunte y le vuele la puta cabeza. ¿Qué pasaría si el Joker no le hubiera matado? Que te sentirías defraudado”.

“¡Eso es subversión al máximo nivel! Consigue que la audiencia piense como un jodido lunático y quiera algo que normalmente nunca hubiera querido. ¡Y luego miente sobre ello! Los espectadores dirán ‘no, no quería que ocurriera’, pero son unos jodidos mentirosos. Claro que querían”, concluía el cineasta. Por muy consciente que sea de ciertas carencia de Joker, parece que la incomodidad de muchos de sus planteamientos ha seducido al director de Pulp Fiction.