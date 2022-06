Es oficial: HBO ha cancelado ‘Raised by Wolves’

Lo primero que supimos de una posible cancelación de Raised by Wolves fue de manos de Abubakar Salim, protagonista de la serie junto a Amanda Collin y Travis Fimmel. El intérprete del androide Padre consternó a los fans al anunciar que HBO Max iba a hacer oficial que la serie no seguía adelante, tratando al mismo tiempo de mantener la esperanza y de pedir ayuda para que pudiera encontrar pronto un nuevo hogar. Sea como sea, y tal y como profetizó, pocas horas después la plataforma de streaming ha hecho efectiva la cancelación de la serie creada por Aaron Guzikowski, según se hace eco Variety. La segunda temporada de Raised by Wolves también será, por ahora, la última.

“Aunque no sigamos adelante con la tercera temporada de Raised by Wolves, estamos muy agradecidos al estelar reparto y al equipo, a nuestros creadores Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker y a todo el equipo de Scott Free Productions, por su hermoso arte y su capacidad única para sumergir a los fans en el mundo de Kepler-22b”, declaran desde HBO Max. Raised by Wolves es una ambiciosa epopeya de ciencia ficción que fue inicialmente concebida para TNT, siendo luego su temporada inicial una de las primeras incorporaciones al catálogo de HBO Max. A cuatro meses de que debutara la plataforma de streaming de WarnerMedia, Raised by Wolves resultó tener el mejor rendimiento de sus series originales, así que fue renovada de inmediato.

La segunda temporada de Raised by Wolves llegó el 3 de febrero, y aunque se mantuvo tanto el respaldo crítico como el fan, las cifras de audiencia han debido disminuir lo suficiente como para que HBO Max se replantee la continuidad. En su hilo, Salim justificaba las acciones de la plataforma en base al convulso momento que atraviesa su empresa propietaria, WarnerMedia, luego de que AT&T la vendiera y se haya fusionado con Discovery. Como resultado ahora la matriz de HBO Max se llama Warner Bros. Discovery, y al mismo tiempo ha tenido lugar un amplio baile de puestos, siendo David Zaslav el nuevo director general.

Zaslav ha visto conveniente cerrar CNN+, a la vez que reexamina las prioridades en cuanto a la producción destinada a HBO Max. De este examen ha deducido que no merece la pena proseguir con Raised by Wolves, pero Salim insiste en que hay esperanza de una tercera temporada si los fans se movilizan, al más puro estilo #ReleaseTheSnyderCut. “Mientras hablamos, Scott Free está presionando para que el programa continúe en otro hogar, llevando el tirón de la serie a otros narradores”, aseguró en referencia al sello de Ridley Scott que ha producido la serie, con Scott además habiendo dirigido los dos primeros episodios.

Está por ver si Raised by Wolves es salvada por su comunidad de seguidores, pero por ahora la cancelación es oficial, y cualquier plan para la tercera temporada ha sido abortado.

