La pregunta incómoda de estos Globos de Oro: ¿qué harán Brendan Fraser y Tom Cruise con la gala de este año?

Antesala de los Oscar un día, ejemplo de la corrupción de Hollywood al otro: la historia reciente de los Globos de Oro es un estupendo ejemplo de la vanidad de las cosas humanas. En esta edición, para colmo, los premios contarán con la hostilidad abierta de uno de sus actores nominados (Brendan Fraser) y del protagonista de Top Gun: Maverick, Tom Cruise.

Fraser, que aspira al trofeo por su trabajo con Darren Aronofsky en La ballena (The Whale) reaccionó de forma airada cuando se le planteó la posibilidad de una nominación a los Globos. "Mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso", sentenció el actor cuando se le planteó la posibilidad de asistir a la gala.

La hostilidad de Fraser hacia los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no se deriva solo de la venalidad de estos, demostrada en 2011 por un artículo del Los Angeles Times. Fraser asegura que Philip Beck, expresidente de la institución, le acosó sexualmente en 2013. Algo ante lo cual la HFPA reaccionó tratando de hacerle firmar una nota exculpatoria.

Si bien menos truculento, el rechazo de Cruise a los Globos de Oro también está más que demostrado. En 2021, tras hacerse pública la corrupción generalizada en la HFPA, el actor devolvió los tres trofeos que había ganado por Nacido el cuatro de julio, Jerry Maguire y Magnolia.

Aunque Cruise no está nominado este año, él es la figura más importante de Top Gun: Maverick, una secuela cuyo principal valor (combates aéreos aparte) es su star power como icono de los 80. De esta manera, si el actor prefiere brillar por su ausencia, la gala de los Globos de Oro se quedará sin uno de sus principales ganchos mediáticos.

De esta manera, a los Globos de Oro les queda aún mucho tiempo para recuperar su reputación. Y parece que la política de sus nominaciones de este año (repartidas entre películas que combinan prestigio con gancho popular y blockbusters puros y duros) no ha sido el lavado de cara que necesitan.

