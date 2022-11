Brendan Fraser nunca asistirá a una gala de los Globos de Oro: "Mi madre no educó a un hipócrita"

"Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", ha manifestado Brendan Fraser en un artículo para CQ Magazine, en la que deja clara su animadversión por la agrupación que organiza y concede estos galardones. Y es que el actor que deslumbró a finales de los 90 con títulos como La momia o Dioses y monstruos y que, con el tiempo, caería en el olvido después de encadenar demasiados fiascos seguidos en taquilla, ha regresado a la primera atención de los focos mediáticos a sus 53 años participando en series y películas como Sin movimientos bruscos de Steven Soderbergh.

Pero, la que mayor prestigio le está dando es The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky, en la que interpreta a un hombre afectado de obesidad mórbida y casi 300 kilos de peso que intenta recuperar el cariño de su hija. Presentada mundialmente en el Festival de Venecia, Fraser recibió en el Lido una calurosa ovación de varios minutos por parte del público, y no son pocos los que ya hablan de una más que probable nominación al Oscar para el recuperado Brendan Fraser.

Sin embargo, antes de los Oscar está la llamada "antesala", los segundos premios en cuanto a importancia de Hollywood, los Globos de Oro que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Unos galardones que también cayeron en desgracia a raíz de un reportaje publicado en Los Angeles Times en febrero de 2021 denunciado prácticas poco éticas por parte de sus miembros, por ejemplo, aceptando regalos o viajes, y la prácticamente nula diversidad entre su reducido grupo de integrantes de solo 86 periodistas.

El escándalo provocó que NBC cancelara su contrato para retransmitir la ceremonia de entrega de premios, aunque ofreciendo también un tiempo de margen para que la Asociación se pusiera al día limpiando su imagen y en cuestiones de diversidad, con más integrantes que no fueran hombres y de etnia blanca. De este modo, después de un año de paréntesis, NBC volverá a retransmitir la ceremonia el 10 de enero de 2023.

Sin embargo, el motivo del rechazo de Fraser a los Globos de Oro está en otro incidente ocurrido en 2003 y que él mismo desveló en una entrevista, también para GQ, en febrero de 2018. Según su versión, el presidente de la Asociación de la Academia de Prensa Extranjera en Hollywood, Philip Berk, y que por entonces tendría 70 años, se le había insinuado sexualmente manoseándole el trasero en un evento.

De trasero de Fraser al Black Lives Matter

"Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo", narró consternado el actor y añadiendo que ello le hizo sentirse enfermo. "Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar". También contó que cuando denunció el hecho a la agrupación esta intentó tapar el asunto mediando para que ambos firmaran una declaración en la que se aceptara que todo había sido una broma por parte de Beck.

Finalmente, Beck, periodista sudafricano y corresponsal de FilmInk de Australia y Galaxie de Malasia, acabó siendo expulsado en 2021 de la Asociación después de revelarse un correo electrónico en el que calificaba el movimiento Black Lives Matter como “un grupo de odio racista”, y también por sus críticas a Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter, describiéndola como una “autoproclamada marxista entrenada”.

Y volvemos con la particular "historia" y relación de Brendan Fraser con la HFPA. El reciente artículo de CQ recoge la contundente negativa del actor a asistir a la gala de los Globos de Oro en el hipotético caso de que fuera nominado por The Whale como mejor intérprete dramático. "No, no participaré... Es a causa de la historia que he tenido con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme un montón de cosas, pero no eso". Por supuesto, lo que sí esperamos es que Fraser esté en la próxima gala de los Oscar, y como uno de los nominados al mejor actor.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.