Despegue a los Oscar: el National Board of Review premia a 'Top Gun: Maverick' como Mejor película del año

Puede que Avatar: El sentido del agua arrase cuando se estrene el 16 de diciembre en cines de todo el mundo, pero parece difícil (por fechas más que nada) superar las cifras de la película más taquillera del año, Top Gun: Maverick. Al film de Joseph Kosinski, que recupera a Tom Cruise en una tardía secuela del clásico ochentero, le ha tocado capitanear la recuperación oficial de la exhibición cinematográfica tras la crisis del coronavirus, convirtiéndose en un fenómeno de público que no le ha ido a la zaga al de crítica. Maverick, de hecho, ha tenido unas críticas espléndidas, superiores a las que pudo recibir la Top Gun original, por lo que todo se alineaba para que tuviera presencia en la carrera de premios.

Ya han tenido lugar un par de convocatorias de camino a la gala de los Oscar, y el National Board Review en concreto ha erigido a Top Gun: Maverick como Mejor película de 2022. Este organismo está formado por académicos, directores, críticos y en general entusiastas del cine, y tiene un historial algo desigual como profeta de lo que se moverá en la competición hacia el Oscar. Si bien acertó al considerar Green Book Mejor película del año (título que validaría a manos de la Academia de Hollywood), no ocurrió lo mismo con Licorice Pizza en la anterior carrera. La película de Paul Thomas Anderson al menos sí obtuvo nominaciones, mientras que Da 5 Bloods de Spike Lee no obtuvo ni eso.

No hay que dar por supuesta la presencia de Maverick en la carrera hacia el Oscar, pero la unanimidad crítica y el arrullo del público ponen todas las posibilidades de su parte. Junto al film de Cruise, las otras victorias principales le han pertenecido a Steven Spielberg, ganador a Mejor director por su film semiautobiográfico Los Fabelman (estreno 10 de febrero), y en especial a Almas en pena de Inisherin (3 de febrero), que ha ganado Mejor guion original para Martin McDonagh, Mejor actor para Colin Farrell y Mejor actor de reparto para Brendan Gleeson. Hay que añadir también el triunfo de Danielle Deadwyler por Till, el crimen que lo cambió todo (24 de febrero) en conjunto al Gabriel LaBelle de Los Fabelman como Mejores interpretaciones revelación.

A continuación el palmarés completo.

Mejor película: Top Gun: Maverick

Mejor director: Steven Spielberg por Los Fabelman

Mejor actor: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Mejor actriz: Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de reparto: Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Mejor actriz de reparto: Janelle Monáe por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Mejor guion original: Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Mejor guion adaptado: Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell por Sin novedad en el frente

Mejor actriz revelación: Danielle Deadwyler por Till

Mejor actor revelación: Gabriel LaBelle por Los Fabelman

Mejor dirección debut: Charlotte Wells por Aftersun

Mejor película animada: Marcel the Shell with Shoes On

Mejor película internacional: Close

Mejor documental: Sr.

Mejor reparto: Women Talking

Mejor fotografía: Claudio Miranda por Top Gun: Maverick

