La 'Piratas del Caribe' de Margot Robbie podría seguir adelante después de todo

Recientemente Margot Robbie estrenaba Ámsterdam (más conocido, pese a su espectacular reparto, como el mayor fracaso de la carrera de David O. Russell), y esto no era sino el prólogo de todo lo que podemos esperar de la actriz de cara a los próximos meses. El 20 de enero de 2023 estrena Babylon (con amplias posibilidades de rascar una tercera nominación al Oscar) y el 21 de julio de 2023 Barbie, además de participar en Asteroid City de Wes Anderson y trabajar en una precuela de Ocean’s Eleven. Cuando Robbie declaró hace poco que no pensaba que el reboot de Piratas del Caribe que iba a protagonizar ella tuviera opciones de prosperar, fue inevitable achacarlo a su atribulada agenda.

No obstante, Robbie parecía responsabilizar a otras personas: “Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo. Pensamos que habría sido realmente genial, pero supongo que ellos no quieren hacerlo”. Ese “ellos” podía aludir a los productores de Disney o, lo que es lo mismo, a Jerry Bruckheimer. Productor vinculado a la saga Piratas del Caribe desde los inicios, que previamente se había mostrado muy entusiasmado por lo que podía salir del film que habría protagonizado Robbie sobre un guion de Christina Hodson (Aves de presa). ¿Canceló Bruckheimer la nueva Piratas del Caribe? Según ha explicado para Collider, no exactamente. De hecho Bruckheimer sigue teniendo esperanzas en que la película con Robbie termine materializándose.

“Creo que ese guion saldrá adelante en un momento dado. Desarrollamos dos historias distintas de Piratas y la otra será la que vaya primero, así que estamos trabajando en intentar que sea esa”. Bruckheimer deja abierta la puerta para Robbie, aunque cabe preguntarse en qué consiste ese otro proyecto de Piratas que tiene prioridad por encima del de la actriz de Harley Quinn. Bruckheimer ya ha dicho que Johnny Depp no volverá a encabezar la franquicia como Jack Sparrow, luego de la mediocre recepción de La venganza de Salazar y la imagen mediática del actor (muy afectada por su juicio con Amber Heard).

Ahora bien, también se ha sabido en estos meses que Bruckheimer había contactado con Ted Elliott (guionista histórico de la franquicia) y Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) para un nuevo proyecto. Incluso se ha rumoreado que Karen Gillan podría protagonizarlo. Quizá sea este el Piratas del Caribe que se ha adelantado al de Robbie.

