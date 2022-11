Margot Robbie muestra su lado más salvaje en el nuevo tráiler de 'Babylon', de Damien Chazelle

Nadie se pone de acuerdo. Hay quienes la odian y hay quienes la aman, pero lo que sí parece ser cierto es que será uno de los estrenos más sonados de los próximos meses, ya sea para bien o para mal. El primer tráiler de Babylon nos introducía en un Hollywood de excesos en el que una Margot Robbie desatada afirmaba querer gastarse el dinero en que 'todo el mundo estuviera siempre de fiesta', lo que parecía ser un resumen bastante descriptivo de lo que podremos encontrar en el escandaloso nuevo trabajo de Damien Chazelle. El nuevo adelanto ha acabado de confirmar esta teoría.

Ambientado en Los Angeles de los años 20, la obra de Chazelle seguirá el ascenso y decadencia de diversos personajes a lo largo de su frenética y desenfrenada vida. Junto a Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Mcguire, Katherine Waterston y Li Jun Li, entre otros, nos transportarán a un Hollywood lleno de excesos donde, cuando mayor es el sueño, mayor es la lucha por conseguirlo.

El director de La La Land vuelve a ahondar en las sombras (¿y luces?) de aquellos que buscaban alcanzar el éxito pero, esta vez, parece que lo hará desde una perspectiva distinta, menos romántica y con mucha más adrenalina.

Según ha explicado la actriz de Yo, Tonya, se trata de la película más difícil de su carrera. "Ella es tan agotadora... Me lo ha quitado todo", ha afirmado sobre su personaje. "Me exigió todo física y emocionalmente. Al final de la primera semana de rodaje, llegué a casa y le dije a mi marido: 'Esto es lo más duro que he trabajado nunca'". En una entrevista para Empire, afirmaba que "el Hollywood de los años 20 era realmente un pozo de vicio, arrogancia y exceso. Hemos intentado poner todo eso en la película".

Desde luego, el nuevo avance de la película quiere transmitirte esa misma sensación. Babylon, con una duración de 3 horas y 8 minutos, se estrenará en EEUU el próximo 23 de diciembre pero, en España, tendremos que esperar hasta el 20 de enero de 2023 para disfrutarla.

