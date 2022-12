La perpleja reacción de Park Chan-wook al remake de 'Oldboy' de Spike Lee

Muchos conocimos a Park Chan-wook (y con él toda una posible cinematografía, la coreana) gracias al pequeño fenómeno que fue Oldboy en 2003. El director de La doncella partió de un manga desarrollado por Garon Tsuchiya y Nobuaki Minegishi para narrar una impactante historia de venganza, adscrita oportunamente a su “trilogía de la venganza”: esa donde Oldboy ejercía de ecuador entre Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance. Oldboy narraba cómo un hombre, Choi Min-sik, es confinado durante años a una celda para de pronto ser liberado, y pasar a investigar quién ha sido el responsable de su cautiverio. Park ha seguido desarrollando desde entonces una carrera muy aclamada, pero la relevancia de Oldboy es innegable.

Estos días el director coreano presenta Decision to Leave, que le dio el premio a Mejor dirección en Cannes para a continuación ser una presencia casi asegurada en la carrera hacia los Oscar: sin ir más lejos, este drama que combina romance y misterio ha sido nominado al Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa. Es un buen momento para Park, y durante una entrevista en Vulture le han recordado tanto el hito de Oldboy como el remake estadounidense del que fue objeto en 2013. Han pasado casi diez años desde que Hollywood pensara que era buena idea reimaginar la película de Park, y el elegido para dirigir la nueva versión no fue otro que Spike Lee. Protagonizaban Josh Brolin, Elizabeth Olsen y Samuel L. Jackson, y el resultado no fue muy apreciado.

Park, curiosamente, no ha cargado las tintas contra aquel Old Boy. En vez de eso, ha preferido mostrarse diplomático para hablar de la perplejidad que le causó el remake de Lee. “La vi y me quedé con una sensación muy curiosa. La historia era similar, pero los pequeños detalles eran completamente distintos, así que resultaba familiar pero al mismo tiempo desconocida”. Concede que “la película en sí tenía que ser surrealista, pero creo que a mí, como el primer director, me pareció extra surrealista”, sin tampoco mostrar un gran desagrado ante la idea de los remakes estadounidenses. Sin ir más lejos, hace poco le plantearon la posibilidad de que Decision to Leave fuera objeto de un remake.

“Si la película original ha sido muy bien recibida y conocida en otros países, se podría decir que el remake no es necesario. Pero creo que cuando se hace un remake, y se hace con la cultura y la perspectiva particulares del país local, puede ayudar a que el público local la aprecie mejor”. Decision to Leave se estrena el 20 de enero en España.

