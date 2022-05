Tráiler de 'Decision To Leave': Park Chan-wook vuelve a Corea y al thriller

Guerra en Europa, colapso ecológico, la ola reaccionaria que no cesa… a nivel mundial, las cosas están que arden, así que nada como un nuevo largometraje de Park Chan-wook para alegrarnos el día. O, bueno, a lo mejor no: si uno se arrima al autor de Oldboy y la Trilogía de la Venganza, ya sabe que lo que le espera no es exactamente esperanzador.

Decision To Leave, que así se llama el filme, es el regreso del autor al cine coreano desde The Handmaiden, su aclamado filme de 2016, y su regreso a la gran pantalla tras la serie La chica del tambor. Ahora, en lugar de un misterio de época con alto voltaje erótico o una historia de espías firmada por John Le Carre, Park entrega un thriller detectivesco.

En la cinta, Park Hae-il (The Host) es un detective que investiga la muerte de un hombre fallecido, se supone, en un accidente de montaña. Su investigación se complicará cuando entre en escena la mujer del difunto (Tang Wei), con la que el investigador se verá atrapado en la tórrida relación de rigor.

Decision To Leave competirá en la sección oficial de Cannes 2022. De su distribución española se encargará Avalon.