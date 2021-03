La película de terror de Ben Wheatley rodada en la cuarentena ya tiene póster y fecha de estreno

La carrera de Ben Wheatley se encuentra en un punto que desconcierta mucho a sus seguidores, habiendo firmado para Netflix una película tan fallida como Rebeca y siendo contratado seguidamente para dirigir The Meg 2 junto a Jason Statham. Parece que han quedado lejos sus propuestas más radicales y terroríficas, del estilo A Field in England o Kill List, pero para aquellos fans nostálgicos el director británico ha puesto en pie una nueva incursión en el terror. Su título es In the Earth y ha sido rodada en plena pandemia, bebiendo su argumento de la situación actual.

Wheatley estrenó In the Earth el pasado enero en el marco del Festival de Sundance (obteniendo buenas críticas) y Collider se hace eco tanto de su recién revelado póster como de una fecha de estreno confirmada que está por ver si se mantiene en España (quizá no debamos contar con ello). La frase del póster ilustra bastante bien el planteamiento de la película (“La naturaleza es una fuerza del mal”) y corresponde al interés de Wheatley por indagar en nuestro angustioso presente; de hecho escribió In the Woods durante la cuarentena de Reino Unido el año pasado.

El film se estrenaría el 30 de abril en EE.UU., contando con un reparto mayormente desconocido en el que encontramos a Ellora Torchia, Hayley Squires, Reece Shearsmith, John Hollingworth o Joel Fry, a quien pronto veremos en la Cruella de Disney. Narra cómo un científico y un explorador se adentran en un misterioso bosque al tiempo que un virus asola el mundo, y Wheatley no quiere disimular que el coronavirus es su gran inspiración. “Las películas que veía y se estrenaban durante la pandemia me parecían anticuadas. Nadie habla de lo que acaba de ocurrir, pero el COVID va a marcar una generación”, asegura.

“Es como hacer una película en 1946 y no hacer referencia a que el mundo había pasado por una segunda guerra mundial. Quería hacer algo que fuera inmediato, algo sobre la experiencia que estamos viviendo en este momento, y creo que eso es lo que debe ser el cine de terror. Toma el momento que estamos viviendo y lo adapta a un género”. Puedes ver el póster de In the Earth bajo estas líneas.