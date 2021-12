La familia crece: Santiago Segura arranca el rodaje de ‘Padre no hay más que uno 3’

Tras el fenómeno Torrente, Santiago Segura ha girado la vista al público familiar, intuyendo un filón que, con sus últimas películas, se ha visto como increíblemente provechoso. Luego de Padre no hay más que uno, el director español estrenó la secuela (Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra) en plena pandemia apañándose aún así para cosechar una taquilla muy meritoria, un año antes de que A todo tren: Destino Asturias diera continuidad a este desvío en su carrera. El éxito de esta última también fue considerable, de forma que cuando apenas llevaba unas semanas en salas nos enteramos de la preparación de una secuela, con el confuso título A todo tren: Ahora son ella2. Incluso se tanteó una fecha de estreno, para diciembre de 2022.

Puede que los planes hayan variado ligeramente desde entonces, pues Segura le ha dado prioridad en su agenda a la tercera entrega de Padre no hay más que uno. Titulada provisionalmente como Padre no hay más que uno 3, ha fijado su estreno para el 15 de julio de 2022, de modo que la posterior llegada de Ahora son ella2 tendría que producirse pocos meses después, coincidiendo con la Navidad en la que se ambientará el film anterior. Y es que sí, Padre no hay más que uno 3 está dedicada a las fechas navideñas, lo que explica que justo haya empezado su rodaje ayer 17 de diciembre. El equipo ha compartido una foto desde la Plaza Mayor de Madrid, donde se han grabado las primeras escenas.

Evidentemente, la decoración navideña de la capital será imprescindible en las localizaciones de Padre no hay más que uno 3, que se extenderá a otros lugares sin especificar de la Comunidad de Madrid. Tal y como podemos apreciar en la foto, la gran novedad de esta tercera entrega es la incorporación de Antonio Resines, que interpreta al abuelo de los García y al suegro de Javier (Segura). Por tanto, es la pareja de la suegra que tituló la anterior película, Milagros (interpretada por Loles León, que repite en la secuela), y su llegada por Navidad causará un terremoto en la vida de los García.

Foto desde el rodaje

Desarrollada entre Atresmedia y Amazon Prime Video, Padre no hay más que uno 3 está escrita por el propio Segura en compañía de Marta González de Vega, que también cuenta con un pequeño papel como Leticia. Luego de su estreno en verano, anticipando las Navidades de 2022, Padre no hay más que uno 3 terminaría incorporándose al catálogo de Amazon Prime Video.

