La advertencia de Elizabeth Olsen a los nuevos actores de Marvel

Tras interpretar al personaje de Wanda Maximoff en seis entregas del MCU y en la serie Bruja Escarlata y Visión, Elizabeth Olsen se ha convertido en una de las actrices más buscadas y elogiadas en la franquicia de superhéroes de Marvel. Un hecho que ha provocado que los nuevos intérpretes que desembarcan en las series y las películas de la compañía pidan asesoramiento a esta.

"Algunas personas me han pedido consejo y les digo que solo firmen para una película. Creo que de esa forma tienes control creativo para la siguiente", ha señalado la actriz en el podcast Happy Sad Confused. "Si piensas: 'Oh, Dios mío. Esto es lo más divertido que he hecho y amo tanto a este personaje que quiero hacerlo de nuevo', ahora tendrás más control creativo".

La actriz bromeaba además con el presentador, Josh Horowitz, acerca de que mantuvieran este secreto y no llegara a oídos de David Galluzzi, el abogado principal de Marvel Studios.

Este consejo llega en un momento más que oportuno, después de que Guardianes de la galaxia Vol. 3 presentará al nuevo equipo y a la espera de ver a Anthony Mackie como Capitán América, en la cuarta película sobre este superhéroe, o a Dominique Thorne como Ironheart, entre otros muchos fichajes.

El futuro de Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata

La pequeña de las hermanas Olsen también ha revelado su postura reacia inicial a la realización de la serie Bruja Escarlata y Visión, debido a que su distribución resultaba muy diferente al resto de entregas de la franquicia, al aterrizar directamente en Disney+. Un trabajo del que ahora está "orgullosa" y que la llevó posteriormente a ahondar más en el personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Pero, este último filme causaba un desasosiego en la actriz debido a sus obligaciones contractuales y las dificultades para rodar series como Love & Death, así como la imposibilidad para dar el salto al cine independiente. "Tenía una seguridad laboral pero estaba perdiendo las piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos me encontraba", señala Elizabeth Olsen.

Este cambio de registro ha ocasionado una incógnita sobre su posible retorno al MCU en un futuro, mientras que la actriz confiesa "estar alineada con las cosas que disfruta como miembro de audiencia, siendo ella misma y más honesta". Unas palabras que podrían hacernos pensar que, por el momento, la norteamericana no tiene pensado recuperar al personaje de Bruja Escarlata.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.