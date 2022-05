La frustración de Elizabeth Olsen: tuvo que rechazar papeles nominados a los Oscar por Marvel

Elizabeth Olsen puede fardar de tener una de las carreras más variadas, acertadas y prometedoras de Hollywood. En menos de una década, se ha convertido en una de las actrices más aclamadas de su generación, sin que el peso de su apellido la haya favorecido ni perjudicado. Tampoco ha podido con ella el encasillamiento que sufren los protagonistas de grandes blockbusters.

Sin embargo, la marca MCU pesa y son muchos los actores en su plantilla que han lamentado no haber podido compaginar sus deberes de héroe con otros proyectos más personales, algo que también le ha pasado a la actriz detrás de Bruja Escarlata.

"Empecé a sentirme frustrada", ha desvelado a este respecto la intérprete en una entrevista para The New York Times: "Tenía seguridad en lo laboral, pero estaba perdiendo proyectos que sentía que eran más parte de lo que yo soy. Y cuanto más me alejaba de esos trabajos, menos me consideraban para ellos".

Entre las películas que tuvo que rechazar por su compromiso con Marvel Studios estaba Langosta, de Yorgos Lanthimos. "Me rompió el corazón", ha afirmado Olsen con anterioridad sobre no haber podido participar en esta producción a causa de su contrato con Marvel Studios.

Recordemos que Olsen debutó en pantalla en 2011 con la joya de Sundance Martha Marcy May Marlene y se reafirmó como musa del cine indie con producciones como Ingrid Goes West o Wind River mientras Wanda iba ganando protagonismo en el MCU.

"Me quitó la habilidad física para hacer algunos trabajos que pensaba que estaban más alineados con las cosas que yo disfrutaba como audiencia", ha asegurado a NYT: "Estoy siendo totalmente honesta". Pese a todo, la actriz decidió firmar por Bruja Escarlata y Visión tras finalizar su contrato de tres películas con Marvel tras Vengadores: Infinity War. "El poder elegir continuar era importante para mí", ha explicado.

"Pensamos que lo que estábamos haciendo era raro y no sabía si tendríamos una audiencia que lo entendiera, así que había libertad", ha asegurado: "No había presión, ni miedo. Fue una experiencia sana". Y, además, la serie fue un éxito de crítica y público, uno de los proyectos más aclamados del universo comandado por Kevin Feige.

¿Qué pasará ahora, tras lo acontecido en Doctor Strange en el multiverso de la locura? La californiana asegura que estaría dispuesta a hacer una película en solitario de Wanda: "Pero tiene que ser una buena historia. Estas películas son mejores cuando no se trata de crear contenido sino de tener un punto de vista sólido".

