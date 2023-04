Lo que nadie cuenta de cumplir el sueño americano es que casarse joven, tener hijos, ser ama de casa y hacerse congregante de la Iglesia en los suburbios de un pueblo de Texas solo desemboca en aburrimiento. Candy Montgomery lo descubrió en 1978, tras mudarse a Silicon Prairie, Dallas, con su marido Pat. Necesitaba fuegos artificiales, así que decidió tener una aventura con el esposo de Betty, Allan Gore. Se lo pidió en el coche al salir del ensayo del coro: "¿Quieres tener un affaire conmigo?"

El caso salió publicado en 1984 en el periódico Texas Monthly bajo el título Love and Death in Silicone Prairie. Ahora, la directora Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland) retoma esta historia en Love & Death, miniserie de HBO Max protagonizada por Jesse Plemons y Elizabeth Olsen, quienes dan vida a esta pareja de infieles que ya conocimos en 2022 de la mano de Jessica Biel en la serie Candy.

Según ha explicado a EW Glatter, productora ejecutiva y directora de 5 de los 7 episodios de la serie, esta es una historia sobre el lado oscuro del sueño americano. "¿Por qué tienen un agujero en su corazón de una milla de ancho que no pueden llenar?", se pregunta sobre unos personajes que habían conseguido todo lo que se esperaba de ellos en aquella época. "Nuestra protagonista toma una mala decisión para llenar ese vacío y explorar eso me pareció muy interesante".

Esta es la historia real del asesinato de Betty Gore según fue publicada en el periódico texano.

¿Quieres tener un affaire conmigo?

La idea tomó forma durante un partido de volley de la Iglesia. Candy llevaba tiempo comentando con sus amigas que necesitaba tener una aventura para salir de la rutina y, tras chocarse con Allan Gore yendo a por la pelota y constatar que olía sexy, decidió que aquel era el hombre con el que debía tenerla. Era finales de los años 70.

Allan no aceptó de inmediato. La propuesta de Candy sentados en el coche le pilló desprevenido. Candy se marchó sin obtener una respuesta y el tema quedó aparcado durante semanas. Días más tarde, en su 29º cumpleaños, Allan la invitó a comer para discutir el asunto y decidir cómo debían proceder.

"El mes siguiente consistió en sesiones de estrategia para lo que debe haber sido el love affair más meticulosamente planeado en la historia del romance", rezaba el artículo del periódico de Texas. Quedaron más veces, siempre para comer, y decidieron las reglas que seguirían. Ninguno quería herir a su pareja -a pesar de que no se encontraban en el mejor momento de sus relaciones- por lo que, si alguno de los dos comenzaba a involucrarse sentimentalmente, el affaire debería parar de inmediato.

Les ayudó hacerse una tabla de pros y contras y, cuando por fin tuvieron calculados todos los riesgos, establecieron el motel más cercano como lugar de encuentro. A la hora de la comida, el 12 de diciembre de 1978, Candy Montgomery y Allan Gore comenzaron su infidelidad juntos.

Rutina en el Como Motel

Los meses de relación ilícita en el Como Motel tuvieron sus altibajos. Al principio todo iba bien. Candy se levantaba pronto los días que habían quedado y preparaba la comida para llevársela al motel y comer con Allan. A veces se pasaba por su trabajo y le dejaba regalos en el coche. Cuando se despedían, se duchaban para no dejar ningún rastro que los delatara.

Pero el aburrimiento llega hasta las relaciones extramatrimoniales si se les da el tiempo suficiente para convertirlas en rutina. Tras 3 meses de quedadas a escondidas, a las dudas propias de tener una aventura se sumó la pereza de planearla. Candy no solo empezó a estar cansada de tener que prepararlo todo, sino que comenzó a sentir que le gustaba demasiado pasar tiempo con Allan, aunque fuese solo para hablar. Allan se sentía igual.

Se separaron durante unas vacaciones y, cuando volvieron a verse, Allan decidió que era hora de acabar con su adulterio: Betty estaba embarazada otra vez e iba a necesitar ayuda. Candy lo aceptó, organizó un baby shower para la mujer de Allan -el sentimiento de culpa nunca existió durante aquellos meses- y la relación se pospuso hasta el nacimiento de la pequeña. Luego retomaron el affaire donde lo habían dejado.

Hasta entonces, Allan había vivido ajeno al hecho de que su mujer intuía la infidelidad de su marido, pero las dudas -y, ahora sí, el sentimiento de culpa- empezaron a crecer después de que Betty comenzase a pedirle que no fuese a trabajar y llorase cuando él no quería acostarse con ella, achacándolo al hecho de que su marido ya no la quería.

Esta vez, Candy no aceptó tan fácilmente que Allan quisiese acabar con la relación, pero no tuvo más remedio. Él comenzó a ir a terapia de pareja con su esposa y su matrimonio mejoró. Candy decidió que no volvería a llamarle ni a hablar con él y el affaire se dio por finalizado.

Hachazos en viernes 13

Love and Death in Silicone Prairie fue publicado en dos partes. La primera finalizaba con la decisión de acabar con el affaire, la segunda se iniciaba con Betty muerta y la reconstrucción de los hechos bajo el título "Lo que el hipnotista descubrió" al inducir a Candy en un viaje al lugar de los hechos y a su infancia olvidada.

El viernes, 13 de junio de 1980, Candy se encontraba a cargo de sus hijas y de la hija mayor de Betty, Alisa Gore. Las niñas querían ir al cine, así que Candy se ofreció a llevar a Alisa a su clase de natación para "ahorrarle el viaje" a su madre. Cuando fue a comentárselo a Betty a su casa y a por el traje de baño de Alisa -Allan se encontraba en un viaje de trabajo-, Betty abordó el asunto directamente.

"¿Estás teniendo una aventura con Allan?". Betty estaba en el marco de la puerta, con un hacha entre las manos apuntando al suelo. "No le vuelvas a ver. No quiero volver a verte", afirma el periódico texano que le dijo Betty a Candy. "No puedes tenerle, voy a tener un bebé y esta vez ya no puedes tenerle. Tengo que matarte".

Lo que sigue a continuación es una descripción de los hechos que los autores del reportaje, Jim Atkinson y John Bloom, titularon "El baile de la muerte". Candy afirmaba que no quería a Allan, Betty repetía que debía matarla. Entre medias, forcejeos por un hacha, hasta que Candy consiguió hacerse con ella y se la clavó en la cabeza a Betty. Pero no la mató.

Candy pidió que la dejase marchar, Betty le dijo que no podía. "Shhh", le contestó. Aquel sonido despertó un recuerdo de infancia en Montgomery: el trauma de una madre demasiado disciplinaria que le hizo temerle a la ira y a ser castigada.

"Ya no había piedad, remordimiento o conciencia. Candy destrozó a Betty por puro odio, enfadada por lo que aquella mujer le había hecho, rabiada con que su vida podía cambiar por aquella estúpida mujer. Candy paró por puro agotamiento. Hubo 41 hachazos. 40 de ellos ocurrieron mientras el corazón de Betty Gore todavía latía", así lo contó el periódico 4 años más tarde.

Octubre de 1980

Descubrieron el cuerpo los vecinos y amigos de Allan después de que este los alertara de que Betty no cogía el teléfono. Candy intentó seguir con su día a día antes de ser arrestada por asesinato después de que Allan confirmase haber tenido un affaire con ella. Ella contrató a un abogado, Don Crowder, quien a su vez contactó con un psiquiatra, el doctor Fred Fason, para que se adentrase en los recuerdos de Candy.

En el juicio meses después, Candy sorprendió afirmando haber actuado en defensa propia. El pueblo la apoyó. Su testimonio finalizó un viernes. Al miércoles siguiente, ya habían decidido un veredicto. El 30 de octubre de 1980, Candy Montgomery fue declarada inocente.

