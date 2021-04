Kristen Stewart, Viggo Mortensen y Léa Seydoux estarán en 'Crimes of the Future', lo nuevo de Cronenberg

El director que inspiró a crítica y estudiosos el término "Nueva carne", allá por los 70, volverá a ponerse tras las cámaras. A sus 78 años, David Cronenberg tiene previsto empezar a rodar a partir de agosto en Atenas Crimes of the Future y en su reparto, según la exclusiva de Deadline, tendrá a Viggo Mortensen, lo que no es una sorpresa porque el actor ya prácticamente lo avanzó en febrero. Y a uno de sus intérpretes fetiche se le unirán Kristen Stewart (sí, después de sus colaboraciones con Robert Pattinson, Cronenberg vuelve a fichar a otra de las estrellas de la saga Crepúsculo), y la francesa Léa Seidoux (esperándola volverla a ver pronto junto a James Bond en Sin tiempo para morir).

No sabemos hasta qué punto la indiferencia con la que fue acogida hace siete años Maps to the Stars, su última película hasta la fecha, puede haber influido en haberse tomado tanto tiempo de descanso para ponerse otra vez manos a la obra, Pero sí sabemos que lo hará volviendo a las temáticas de sus orígenes y partiendo de un guion original, algo que no realizaba desde 1999 con eXistenZ.

Aunque el título de Crimes of the Future es también el de su segundo, y muy experimental, largometraje de 1970, es de esperar que reformule completamente el argumento y el título sea más bien un homenaje a aquella, su segunda película. Es la misma web de Deadline la que nos ofrece el avance de la sinopsis oficial. En un futuro no tan lejano, la humanidad está aprendiendo a adaptarse a otros entornos sintéticos. La evolución mueve a los humanos más allá de su estado natural hacia una metamorfosis, alterando su composición biológica. Unos se mostrarán a favor de las ilimitadas posibilidades que ofrece, otros horrorizados.

De cualquier manera, el llamado "Síndrome de Evolución Acelerado" se está expandiendo rápidamente, y entre los que han abrazado estas nuevas posibilidades será un popular artista, Saul Tenser, reconocido por sus performances. Tenser no duda en hacer brotar nuevos e inesperados órganos en su cuerpo, utilizándolos para sus espectáculos en directo. Sin embargo, sus actividades serán seguidas muy de cerca tanto por parte de la policía como por los adeptos de una extraña subcultura.

En el elenco también estarán Scott Speedman (de la serie Animal Kingdom, y Michael en la saga Underworld), Don McKellar (que ya trabajó con Cronenberg en eXsitenZ), Lihi Kornowski (Sophie en la miniserie Perdiendo a Alice) y el actor guineano Welket Bungué.

No cabe duda de que este regreso de Cronenberg, padre, porque el hijo, Brandon, también está llamando la atención de los amantes del género (Possessor fue premiada como mejor película en el pasado Festival de Sitges) nos traerá un oscuro y desasosegante thriller plagado de gore y body horror para recordarnos sus buenos tiempos experimentando con las alteraciones del cuerpo y la fusión entre lo orgánico y lo artificial.