Viggo Mortensen anuncia que volverá a rodar con Cronenberg y ¿en una película de terror?

Dos thrillers mafiosos, Una historia de violencia (2005) y Promesas del este (2007), más un drama biográfico y psicológico de época, Un método peligroso (2011). El balance de tres películas en las que han colaborado Viggo Mortensen como protagonista y el canadiense David Cronenberg en calidad de director podría aumentar pronto hasta cuatro.

O al menos así lo ha sugerido el mismo actor en una entrevista para CQ durante la promoción de Falling, su debut en las tareas de dirección (en el que también es protagonista y guionista) y para el que ha contado con el asesoramiento de su gran amigo Cronenberg que además realiza un papel secundario muy en su línea, el del doctor Klausner, un cirujano especializado en enfermedades del colon, recto y ano (un coloproctolo).

"Tenemos algo en mente. Es algo que él escribió hace mucho tiempo, y que nunca pudo hacer. Ahora lo ha pulido, y quiere rodarlo. Sería este verano cuando la rodaría, esperemos. Podría añadir, sin desvelar nada de la historia, que significaría un poco un regreso a sus orígenes", avanzó Mortensen.

Preguntado por si se trataría de una propuesta de terror, una de sus célebres películas de 'body horror' o el retorno a las temáticas de la "Nueva Carne", afirmó que así sería, al menos en cierta manera. "Sí, es muy interesante. Sería una extraña historia de cine negro. Perturbadora y eso es bueno. Pero desde sus orígenes, (Cronenberg) obviamente se ha desarrollado más en términos de técnica y seguridad en sí mismo como director".

No cabe duda de que ese regreso sería muy esperado tanto por los fans del cineasta como por los amantes del género, y del cine, pues Cronenberg a sus 77 años no dirige desde 2014, tras el pinchazo (sobre todo comercial, y también en parte crítico) de Maps to the Stars. Aunque ante las cámaras nos ofrezca sus cameos, sea en Fallling o en la serie Star Trek: Discovery interpretando a Kovich (en tres episodios de la tercera temporada).