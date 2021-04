¡Vuelve Cronenberg! 'Crimes of the Future' se rodará este verano en Atenas

Maps to the Stars, de 2014, sigue siendo la última película en la filmografía de David Cronenberg como director. Siete años después, el cineasta canadiense está preparado para volver a ponerse detrás de las cámaras, y con un proyecto que a sus seguidores les sonará bastante: Crimes of the Future.

Así es como se llama el nuevo proyecto que David Cronenberg empezará a rodar el próximo verano en Atenas, según publica Screen Daily. ¿Suena familiar? Eso es porque también es el título del segundo largometraje del cineasta, rodado en 1970.

Dicha Crimes of the Future, enmarcada dentro de la primera etapa de la filmografía del canadiense, caracterizada por la escasez de presupuestos y el deslumbramiento de las ideas, contaba la historia de un dermatólogo (Ronald Mlodzik), un cosmético experimental que mata a las mujeres maduras sexualmente y una secta dedicada a secuestrar a las menores aún no afectadas. A esto nos referimos con ideas deslumbrantes.

Lo que no está nada claro es si la nueva Crimes of the Future será un remake de la misma historia o irá por otro camino completamente distinto. Solo sabemos detalles técnicos del rodaje: tendrá lugar durante 30 días, del 2 de agosto al 10 de septiembre, en Atenas.

Y algo más. Viggo Mortensen está metido en el ajo, tal y como se le escapó durante una entrevista hace unos meses al actor, con quien Cronenberg ha trabajado en Una historia de violencia (2005), Promesas del este (2007) y Un método peligroso (2011).

David Cronenberg vuelve con Viggo Mortensen a su pasado

"Tenemos algo en mente. Es algo que él escribió hace mucho tiempo, y que nunca pudo hacer. Ahora lo ha pulido, y quiere rodarlo. Sería este verano cuando la rodaría, esperemos. Podría añadir, sin desvelar nada de la historia, que significaría un poco un regreso a sus orígenes", avanzó Mortensen.

Sea cual sea el devenir de Crimes of the Future, los seguidores de David Cronenberg celebrarán que el cineasta vuelva a ponerse detrás de las cámaras. Delante sí que hemos podido verle en varias ocasiones durante los últimos años, interpretando inesperados papeles en series como Alias Grace o Star Trek: Discovery, así como en la película Falling de su colega Mortensen.