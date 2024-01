Kristen Stewart odió hacer la última película de 'Los ángeles de Charlie' (y prefiere la anterior versión)

Ya han pasado cuatro años desde que Elizabeth Banks se propusiera reiniciar la saga de Los ángeles de Charlie, con resultados bastante pobres. Banks dirigió, escribió y desempeñó un papel secundario como Bosley en la versión de 2019, basándose en la popular serie de los 70 y distanciándose de las dos adaptaciones que había dirigido McG a principios de los 2000. Los ángeles de Charlie y Los ángeles de Charlie: Al límite tenían como trío protagonista a Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, y aunque funcionaron muy bien en taquilla no han terminado de envejecer bien por la sexualización a la que sometía a las heroínas.

Banks quiso corregir esto en su propia Ángeles de Charlie, fichando como sucesoras a Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Pero la cosa no cuajó. El film se hundió en taquilla y tuvo malas críticas, que ahora han salido a relucir durante un encuentro de Stewart con Variety. La actriz acaba de protagonizar Love Lies Bleeding, una nueva producción de A24, y para presentarla se ha sometido al juego Know Your Lines, donde bajo el auspicio de Variety le recitan frases que haya dicho en alguna película previa donde aparecía y ella tiene que acordarse del título.

Entre las líneas que le han lanzado estaba una correspondiente al guion de Los ángeles de Charlie: “¿Sabías que los hombres tardan siete segundos más en percibir a una mujer como una amenaza en comparación con un hombre?”. Stewart se ha acordado de que su personaje lo decía en efecto dentro de la película de 2019, pero acto seguido ha aprovechado para dar su opinión sincera sobre la versión de Banks. Que no es demasiado positiva: “Recuerdo haberlo dicho. Era de una película llamada Los ángeles de Charlie. Queríamos un comienzo fuerte, ¿sabes?”.

“Queríamos transmitir de verdad de qué iba la película. Fue una buena idea en aquel momento”, asegura Stewart, para acto seguido lanzar la bomba: “Odié hacer esa película. No sé qué más decirte”. La actriz de Spencer no guarda un buen recuerdo de Los ángeles de Charlie, alineándose con su mala recepción, pero en cambio sí siente un gran aprecio por las versiones de McG. Particularmente la primera, gracias al trío protagonista. “Honestamente, esas tres… no se podía mejorar. Cameron, Lucy, Drew. Adoro esa película, la adoro. Si eso significa algo”. Un duro golpe para Elizabeth Banks.

