Kristen Stewart admite ser “un poco masoquista” a la hora de elegir papeles

La carrera de Kristen Stewart ha estado marcada por la imprevisibilidad desde que triunfó con Crepúsculo, similarmente a su compañero Robert Pattinson. Con puntuales regresos a Hollywood (Pattinson con Tenet y la reciente The Batman, Stewart con la nueva versión de Los ángeles de Charlie), la actriz ha mostrado interés por trabajar con grandes directores extranjeros, de la talla de Olivier Assayas o Pablo Larraín, y ha tenido el honor de ser la primera estadounidense en ganar un premio César del cine francés, por protagonizar Viaje a Sils Maria para Assayas. Ahora opta al Oscar por encarnar a la princesa Diana de Gales en Spencer, y efectivamente se halla en un momento artístico excepcional.

Stewart ha sido recientemente homenajeada en la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde ha recibido el premio Riviera Americana. Este galardón celebra las aportaciones al cine sin distinguir profesión, de ahí que previamente haya recaído en nombres como Martin Scorsese, Robert Redford o Quentin Tarantino. En el marco del festival Stewart ha hablado con la periodista de IndieWire Anne Thompson, y ha podido reflexionar sobre su carrera. En concreto, ha recordado cuándo se sintió por vez primera como una estrella de Hollywood. “Dos días antes de que se estrenara Crepúsculo, recuerdo que estaba sentada en el porche con mi perro y me fotografiaron por primera vez. Recuerdo ese momento con cariño”.

No obstante, Stewart es una celebridad notoriamente tímida, y siempre ha preferido que su trabajo hable por ella. Sobre su victoria por Viaje a Sils Maria ha dicho: “Lo raro de esa película es que no era nada llamativa. La mayoría de gente gana premios por interpretar a personajes históricos, o por afeitarse la cabeza porque están enfermos. Me sorprendió mucho ganar. Definitivamente habla de una sensibilidad francesa”. Poco después Thompson le preguntó por qué siempre elige personajes tan complejos, y Stewart ha respondido: “Supongo que soy un poco masoquista, me encantan los papeles aterradores”.

La actriz de Personal Shopper asegura que le gustaría debutar pronto a la dirección, y no ha dejado de recibir alabanzas a su paso por el evento. Charlize Theron fue quien le entregó el premio, dedicándole estas palabras: “No es tarea fácil asumir la figura más icónica de la historia moderna, pero nos dejaste entrar en el personaje. Nos entregaste un vistazo a su alma de forma táctica y desgarradora”. Sabremos si Stewart gana finalmente el Oscar este 27 de marzo.

