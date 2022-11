Kristen Stewart debutará a la dirección con el protagonismo de Imogen Poots y producción de Ridley Scott

“Si no hago esta película antes de que acabe el año moriré”, dijo Kristen Stewart, con absoluta vehemencia, hace unos meses. Su objetivo era que The Chronology of Water saliera adelante teniéndola a ella como directora, luego de llevar acariciando el proyecto desde 2018. Aquel año, en el Festival de Cannes, le confió a los periodistas lo mucho que le gustaba la novela autobiográfica de Lidia Yuknavitch, y sus intensas ganas de llevarla al cine. “Mi único objetivo es terminar el guion y contratar a una actriz realmente espectacular. Voy a escribir el jodido mejor papel femenino. Voy a escribir un papel que quiero mucho pero que no voy a interpretar”. Hoy Stewart está de suerte, porque Deadline confirma que The Chronology of Water será efectivamente su debut como directora.

En cuanto a los largometrajes, claro. Pese a una labor actoral que le ha hecho conocer el amor de público y crítica, Stewart lleva tiempo con inquietud por ponerse tras las cámaras. En 2017 se quitó la espinita con su primer corto (Come Swim) y años más tarde, en plena pandemia, colaboró en el proyecto Hecho en casa aportando la pieza Crickets. Estos créditos le han otorgado la confianza de una productora como Scott Free, fundada por Ridley y Tony Scott, que finalmente ha resuelto financiar The Chronology of Water. Stewart coescribe el guion con Andy Mingo (que en cierto momento aspiró a dirigir también), y la película ha fichado como protagonista a Imogen Poots, actriz afincada en el cine independiente que en los últimos años ha aparecido en Vivarium o la elogiada The Father.

La cronología del agua es un libro de memorias que Lidia Yuknavitch publicó en 2011, topándose con un éxito editorial brutal que le precipitó al culto. Descrito como un “viaje lírico a través de una vida salvada por el arte”, La cronología del agua rastrea cómo Yuknavitch pudo encontrar su voz a través de la natación y la escritura, pasando a convertirse en profesora y en una novelista de éxito. Es una obra que fascina a Stewart desde que la leyó, habiendo conseguido la oportunidad de dirigir la adaptación a partir de un vínculo con Ridley Scott y su sello que se remonta a dos películas previas: Welcome to the Rileys y Almas gemelas, ambas protagonizadas por Stewart.

“Las memorias de Lidia reflejan una experiencia radicalmente corpórea”, ha declarado la actriz nominada al Oscar por Spencer. Hacer que esa experiencia sea aún más física me parece vital y lo que este impulso significa... es que debe ser totalmente una película. Este proyecto se ha estado cocinando durante cinco años con la ayuda de Scott Free, de quien me siento privilegiada por tener como socio. Imogen Poots llevará esta película y el asombroso peso de la vida de Lidia. Ella puede soportarlo. Tengo mucha suerte de tenerla”. The Chronology of Water aún no ha tanteado fecha de estreno.

