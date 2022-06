Kristen Stewart golpeó a Chris Hemsworth durante el rodaje de 'Blancanieves y la leyenda del cazador': "Fue la toma más auténtica que tuvimos"

Desde que le fuera conferido el papel de Thor y el Mjölnir, Chris Hemsworth se ha convertido en uno de los actores más feroces y fuertes de todo Hollywood. A punto de estrenar una nueva entrega del dios de Marvel, el actor australiano que hubo un momento al principio de su carrera en el que no solo se encontró con una compañera de reparto tan fuerte como él, sino que encima esta lo acabó golpeando por accidente.

Así lo ha desvelado Hemsworth en una entrevista durante la promoción de Thor: Love and Thunder, en la que confiesa que Kristen Stewart tuvo un desliz durante el rodaje de Blancanieves y la leyenda del cazador y lo golpeó por error durante una escena de acción: "Me molestó más que no siguiera con la toma", bromea Hemsworth sobre Stewart. "Ella como que me golpeó y luego inmediatamente pidió disculpas en plan, 'Oh, Dios mío, lo siento mucho'", añade el actor, que tenía 28 años y apenas había comenzado su carrera en Hollywood cuando tuvo lugar la anécdota.

Blancanieves y la leyenda del cazador se estrenó hace justo 10 años y se trataba de una adaptación más oscura y extensa del clásico cuento de los Hermanos Grimm. Para Hemsworth fue de sus primeros papeles mientras que para Stewart era una manera de distanciarse un poco de Crepúsculo, aunque terminó obteniendo la nominación al Razzie igualmente. Quizá tuvo que ver que dejaran fuera la toma en la que golpeaba a su compañero de reparto, quien según este "fue la toma más auténtica que tuvimos".

Diez años después de Blancanieves y la leyenda del cazador, el australiano sigue exhibiendo su gran físico en el cine gracias a papeles de acción como Tyler Rake o las películas del MCU en las que da a vida a Thor. Irónicamente, parece que en Thor: Love and Thunder podría ocurrirle lo mismo que hace diez años, puesto que su reencuentro con Jane Foster (Natalie Portman) no parece que será del todo como había esperado, y porque esta ahora está mucho más cambiada (y musculada). Más le vale a Hemsworth que Portman no se marque un Kristen Stewart y le dé en toda la cara.

