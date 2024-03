Kristen Stewart responde a las críticas "sexistas" y "homófobas" a su polémica portada en 'Rolling Stone': "Que os jodan"

Kristen Stewart, que ha encontrado en el cine independiente su lugar seguro como artista, ha conquistado a la crítica con su nueva película, Love Lies Bleeding, el thriller romántico dirigido por Rose Glass (Saint Maud) se presentó en la pasada edición de la Berlinale.

Inmersa en la promoción del filme, la actriz ha decidido responder a las críticas a su portada para Rolling Stone en febrero, en la que se metía la mano en su ropa interior. Durante su intervención en el programa de Stephen Colbert (vía EW), se ha referido a la polémica imagen.

"Ahora, antes de que enseñe la portada, quiero que sepas y que la audiencia sepa que creo que es una portada perfecta y adorable", ha afirmado Colbert: "CBS nos pidió que no la enseñáramos. Creyeron que no sería una buena idea para nosotros enseñar esto y no entiendo por qué".

El presentador finalmente ha mostrado la portada: "Quiero decir que te sientan mejor los suspensorios de lo que me han sentado nunca a mí". Al ser preguntada sobre por qué creía que la gente se había molestado tanto con la foto, la actriz ha respondido: "Es un poco irónico porque he visto mucho vello púbico masculino en portadas. He visto muchas manos dentro de calzoncillos y prendas desabrochadas".

"Creo que hay cierto reconocimiento visible de una sexualidad femenina que tiene su propia voluntad de una forma que molesta a la gente que es sexista y homófoba", ha zanjado Stewart. El presentador le ha dado la razón, asegurando: "Desde luego, he visto portadas más reveladoras de Rolling Stone o Sports Illustrated".

"No es ni remotamente explícita", se ha defendido la actriz, a lo que Colbert ha añadido: "Creo que también viola las expectativas públicas de la sexualidad femenina frente a cómo las presentas aquí". Algo con lo que Stewart no puede estar más de acuerdo: "Sí, porque se supone que la sexualidad femenina no desea nada, sino que se tiene que tener. Y eso parece sobresalir de una forma que puede molestar. Pero que os jodan".

Las escenas de sexo en 'Love Lies Bleeding'

Como decíamos, Stewart acaba de protagonizar Love Lies Bleeding a las órdenes de Rose Glass. Se trata de un tórrido thriller queer donde la directora de un gimnasio se enamora de una culturista, algo que desemboca en violencia debido al pasado criminal de la culturista.

La actriz se ha referido previamente a las escenas de sexo que comparte con Katy O’Brien y cómo estas contrastan con lo que suele hacerse en Hollywood. "Las escenas de sexo simulado son muy rutinarias y los actores tienen esa idea por defecto de: ‘Vale, se supone que tenemos que enrollarnos y tener sexo ahora’. No es así como se practica el sexo y estoy harta de verlo”, ha señalado Stewart.

