Keanu Reeves protagonizará la nueva película de Jonah Hill como director

El gran público acostumbra a conocer a Jonah Hill por su faceta cómica; también por una imagen bondadosa de la que el mismo Hill se chacoteó en la estupenda Juerga hasta el fin. No obstante, este actor tiene unas inquietudes que empezaron a brillar cuando trabajó con Martin Scorsese en El lobo de Wall Street, y posteriormente encaró papeles más dramáticos como el que pudimos ver en la serie Maniac. El salto definitivo de Hill a ligas solemnes/oscarizables tuvo lugar con su inevitable salto a la dirección: fue con En los 90, film parcialmente autobiográfico que con el protagonismo del joven Sunny Suljic vio la luz en 2018, rodeado de críticas por lo general entusiastas. Eso no fue lo último que dirigió Hill.

El actor de Infiltrados en clase también se puso tras las cámaras en un episodio de Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers, y este 2022 estrenó un documental en Netflix de lo más personal: Stutz, integrado por las conversaciones sobre salud mental con su terapeuta Phil Stutz. Hill, ante el carácter introspectivo de la propuesta, decidió no hacer promoción alguna de esta película, optando por buscar un nuevo proyecto donde involucrarse como director. El elegido ha sido Outcome, nueva película basada en un guion coescrito con Ezra Woods que, según recoge Deadline, ha encontrado a un actor con el caché suficiente como para llegar a un público mayor del que pudo llegar a abrazar En los 90.

Hablamos de Keanu Reeves. El actor protagonizará Outcome, de cuyo argumento no han trascendido detalles, y lo hará en un punto donde su agenda parece muy apretada. Reeves estrena el próximo 24 de marzo de 2023 John Wick: Capítulo 4, decidido a prolongar su presencia en la saga tanto para la ya confirmada quinta parte como para un spin-off, Ballerina, donde coincidirá tanto con Ian McShane (presente en la saga de Lionsgate desde el principio) como la recién llegada Ana de Armas. También está en marcha la secuela de Constantine, por lo que llegado un punto a Reeves no le quedó otra que bajarse de la serie Devil in the White City, comandada por Martin Scorsese y un amigo de Hill, Leonardo DiCaprio. Para Outcome, sin embargo, parece tener todo el tiempo del mundo.

