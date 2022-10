'Devil in the White City': Keanu Reeves abandona la serie de Scorsese y DiCaprio

En 2010 Leonardo DiCaprio adquirió los derechos de The Devil in the White City. Este libro de Erik Larson alternaba la historia de Daniel H. Burnham, arquitecto que ideó la Feria Mundial de Chicago de 1893, con las andanzas del primer asesino en serie moderno de EE.UU. El doctor H.H. Holmes construyó el llamado Castillo de la Muerte a la sombra de la feria, en un truculento episodio histórico del que DiCaprio quería sacar una película recurriendo a su colaborador habitual, Martin Scorsese. Scorsese dirigiría y DiCaprio protagonizaría, pero no hubo forma de cuadrar agendas. En 2019, el proyecto se reconvirtió en una serie a cargo de Hulu, y tanto DiCaprio como Scorsese pasaron a ser productores.

Este año hubo esperanzas, por fin, de que The Devil in the White City saliera adelante. Sam Shaw (Castle Rock) fue elegido como guionista mientras Hulu fichaba nada menos que a Todd Field como director, en vísperas de que volviera al cine con TÁR (protagonizada por Cate Blanchett) tras triunfar años ha con En la habitación y Juegos secretos. Pero lo más llamativo era el protagonista. Burnham sería interpretado nada menos que por Keanu Reeves, arrojando una enorme atención mediática sobre el proyecto… que ha terminado en nada. Variety se hace eco de que Reeves ha abandonado The Devil in the White City. Scorsese y DiCaprio tendrán que buscarse a otro actor protagonista, y todo apunta que la baja se ha debido a la agenda tan apretada del actor de Matrix.

Al fin y al cabo, Reeves tiene por delante el estreno de John Wick: Capítulo 4 el 24 de marzo de 2023, por no hablar de la prevista John Wick 5, de una secuela de Constantine, y de su empeño en llevar al cine BRZRKR, basada en un cómic suyo que ya tendrá un tratamiento en forma de anime para Netflix. Por parte de Scorsese y DiCaprio, los próximos meses se divisan igualmente atareados: la idea es que estrenen como director y actor Killers of the Flower Moon el año que viene, y a continuación quieren llevar al cine otro libro de David Grann, The Wager. En lo que respecta a Scorsese en solitario, también quiere rodar un biopic de Jerry García, de los Grateful Dead, protagonizado por Jonah Hill.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.