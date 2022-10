Kanye West acusa a Tarantino y Jamie Foxx de robarle la idea para 'Django desencadenado'

No es que resulte particularmente novedoso, pero el comportamiento de Kanye West en las últimas semanas está resultando errático incluso para sus propios estándares. El célebre rapero, que mantiene sus ansias electorales prometiendo a cada tanto presentarse a candidato presidencial, ha lanzado recientemente varias declaraciones antisemitas, mientras compraba la red social de ultraderecha Parler y, en la gota que colmó el vaso, aseguró que la muerte de George Floyd se había debido a una sobredosis y no a la brutalidad policial. Cuando West acudió a una entrevista con Piers Morgan el revuelo desatado por esta ocurrencia fue, evidentemente, el tema estrella de conversación.

Y West quiso pedir perdón: “Solo quiero decir que es un error mantener una disculpa como rehén y que hay que soltarlo y liberarme del trauma y decir ‘se lo entregaré todo a Dios ahora mismo’. Quiero dar un gran abrazo a las familias que hice daño. Y decirles que siento haberlas herido con mis comentarios. Y quiero expresarlo no de una manera política, sino de una manera presidencial”, proclamó. Poco después West hizo una impactante revelación: Quentin Tarantino y Jamie Foxx le habrían robado la idea que, en 2012, dio forma al western Django desencadenado. IndieWire se hace eco de esto, y es recomendable tomarse esta información con distancia.

Habría ocurrido así: en 2005 West recurrió a Jamie Foxx para que colaborara en el videoclip de su canción Gold Digger, donde el intérprete de Collateral cantó en conjunto a un sample de I Got a Woman de Ray Charles. Durante el desarrollo de la pieza West terminó reunido tanto con el actor como con el cineasta, y compartió su idea de hacer el videoclip con temática esclavista. La idea se desechó, pero según West parte de ella reapareció en Django desencadenado, con Foxx como el personaje titular. “Tarantino ha podido escribir una película sobre la esclavitud porque… en realidad, él y Jamie, obtuvieron la idea de mí”, afirmó el rapero.

“La idea de Django se la propuse a Jamie Foxx y Quentin Tarantino según el estilo del vídeo de Gold Digger. Y luego Tarantino lo convirtió en una película”. Ni director ni intérprete han tenido tiempo de defenderse de estas acusaciones, aunque West no parece guardarle rencor a Foxx: sin ir más lejos hace poco en Instagram le preguntaron qué actor le gustaría que le interpretase en un hipotético biopic. El candidato de West no era otro que Foxx. “Mi elección es Jamie Foxx. Uno de los mayores genios”. Puede que esta preferencia no se extienda a Tarantino como director.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.