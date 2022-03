Samuel L. Jackson defiende el uso de lenguaje racista en el cine de Tarantino

Una nueva celebridad ha tomado la palabra para opinar sobre los polémicos podcasts de Joe Rogan en Spotify. Y, aunque su postura no perjudique necesariamente al servicio de streaming musical (Neil Young ya se ha encargado de eso), sí se trata de una voz con mucho peso. Tanto peso, de hecho, como lleva consigo Samuel L. Jackson. El actor de Pulp Fiction ha intervenido en la controversia para darle un pescozón al comediante y, de paso, defender a su buen amigo Quentin Tarantino.

En concreto, Jackson ha opinado sobre el uso del despectivo "nigger" (traducible al castellano como "negrata") por parte de Rogan. Si bien el locutor ha pedido perdón por su empleo de ese vocablo, absolutamente inmencionable en EE UU por su carga histórica, Jackson no traga con sus disculpas.

"[Rogan] dice que nadie entendió el contexto cuando dijo aquello, pero no debería haberlo dicho", ha señalado el actor en una entrevista con The Times (vía IndieWire). "No es el contexto, tío: es que se le notaba cómodo cuando lo dijo. Dices que lo sientes porque quieres conservar tu dinero, pero te estabas divirtiendo y lo dijiste porque te parecía gracioso".

Resulta, además, que Tarantino ha sido criticado con dureza (entre otros, por Spike Lee) debido al uso de esa misma palabra en los diálogos de sus películas. Pero Samuel L. Jackson cree que no es lo mismo: "Cada vez que alguien quiere un ejemplo de cómo se abusa de esa palabra, mencionan a Quentin, y eso es injusto. Él solo cuenta historias, y los personajes hablan así. Cuando Steve McQueen la usa [en 12 años de esclavitud] es arte. Él es un artista. Quentin es solo un director palomitero", protesta.

Y, para darle sal a la cosa, Jackson remata con una anécdota: "Cuando ensayábamos Django desencadenado, Leo [DiCaprio] dijo: 'No sé si podré decir 'negrata' tantas veces'. Y Quentin y yo le respondimos: 'Pues tendrás que hacerlo". Ante semejante panorama, cualquiera se niega…