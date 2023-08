Judi Dench habla de nuevo sobre sus problemas de visión: "Ya no puedo ver en el plató ni leer mis guiones"

Para alegría de sus fans, Judi Dench no piensa retirarse a corto plazo, aunque la actriz inglesa reconoce que su trabajo se le hace cada vez más difícil debido a sus problemas de visión.

En una entrevista con el dominical del Daily Mirror (vía The Independent), Dench ha hablado de los efectos de la degeneración macular asociada con la edad, un trastorno que le fue diagnosticado en 2012 y que afecta a la zona de la retina asociada con la visión central y aguda. "Ya no puedo ver en el plató", reconoce la actriz, de 88 años.

"Tampoco puedo leer, así que no veo demasiado", prosigue. "Pero ya sabes, hay que asumirlo. Seguir adelante. Es difícil si tengo un papel largo: todavía tengo que encontrar una manera. Porque tengo muchos amigos que me enseñan los guiones, pero también tengo una memoria fotográfica".

Conocida sobre todo por su papel de M en la saga de James Bond, Dench tiene una larga e ilustre carrera en el teatro, a la que hay que sumar su trabajo en filmes como Una habitación con vistas, Shakespeare in Love (que le granjeó un Oscar como actriz de reparto) y Las crónicas de Riddick, durante cuyo rodaje trabó una insospechada amistad con Vin Diesel.

En 2019, la actriz reconoció que ya no podía conducir debido a sus problemas de visión. "Es terrible, pero podría matar a alguien si me pongo al volante de un coche", señaló, indicando que tampoco era capaz de leer libros o de hacer el crucigrama del periódico.

Aun así, Judi Dench remacha ahora que no piensa tirar la toalla. "Tengo un miedo irracional a aburrirme", explica. "Por eso me he hecho un tatuaje en el que se lee 'carpe diem'. Ese es el lema bajo el que deberíamos vivir".

